HOME WOMEN TRAVEL

Listrik Mati Sebelum Take Off, Penumpang Satu Pesawat Panik hingga Sesak Napas

Janila Pinta , Jurnalis-Sabtu, 27 April 2024 |10:10 WIB
Listrik Mati Sebelum <i>Take Off</i>, Penumpang Satu Pesawat Panik hingga Sesak Napas
Ilustrasi (Foto: Pexels)
A
A
A

SEBUAH penerbangan dari Perth menuju Jakarta membuat panik para penumpangnya setelah tertunda satu jam akibat kehilangan tenaga sebelum lepas landas di Bandara Perth, Australia.

Melansir dari News.com.au, penerbangan yang dimaksud ialah pesawat AirAsia dengan nomor penerbangan QZ 533.

Pesawat tersebut dijadwalkan berangkat pada pukul 03.00 pada Kamis, 25 April 2024, namun harus tertunda akibat listrik padam saat pesawat masih berada di landasan.

Melalui laporan seorang penumpang kepada Nine News, para penumpang panik dan ricuh di dalam kabin.

Mereka bahkan mulai menangis dan kesulitan bernapas saat berada di pesawat menuju Jakarta tersebut.

Penumpang AirAsia sesak napas di pesawat

(Foto: Nine News)

Penumpang tersebut juga mengatakan bahwa sekitar 17 penumpang diturunkan dari pesawat dan mereka terdampar begitu saja tanpa bantuan dari staf maskapai.

Pihak Bandara Perth pun juga turut menanggapi kejadian ini. Pihak bandara mengklaim bahwa benar para penumpang turun secara sukarela dari pesawat karena adanya kendala teknis tersebut.

“Kami telah diberitahu mengenai masalah teknis di bandara karena pesawat berangkat sebelum jam 03.00 pagi,” ungkap juru bicara tersebut.

Halaman:
1 2
      
