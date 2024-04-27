Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Intip Keunikan Pasar Bonsai di Bojonegoro, Ada yang Seharga Motor!

Dedi Mahdi , Jurnalis-Sabtu, 27 April 2024 |09:44 WIB
Intip Keunikan Pasar Bonsai di Bojonegoro, Ada yang Seharga Motor!
Pasar Bonsai di Bojonegoro, Jawa Timur (Foto: Dedi Mahdi/MPI)
PASAR Bonsai di Bojonegoro, Jawa Timur tepatnya di Gang Sawahan, Kelurahan Sumbang, Kecamatan Bojonegoro menyediakan berbagai jenis dan ukuran tanaman hias bonsai khas daerah itu.

Penggagas Pasar Bonsai, Totok Sujatmiko menjelaskan, berdirinya tempat ini untuk memperkenalkan tanaman kepada masyarakat, sekaligus memberikan wadah bagi para pembonsai untuk memasarkan karyanya.

“Selain jual beli, di sini kita juga bisa berkumpul sesama pencinta bonsai," katanya, Sabtu (27/4/2024).

Pasar Bonsai

(Foto: Dedi Mahdi/MPI)

Totok menambahkan, dengan kehadiran pasar ini, maka semakin banyak bonsai yang bisa menjadi pilihan bagi para pengunjung, sehingga mampu menjadi daya tarik kepada calon pembeli.

“Pengunjung bisa diberi banyak pilihan tanaman bonsai,” terang dia.

Di pasar bonsai ini para pembeli dapat memilih baik dari bahan, bibit hingga bonsai yang sudah jadi. Sedangkan untuk harga mulai dari Rp5.000 hingga Rp25 juta.

