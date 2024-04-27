Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Gimbap Oat, Cocok Jadi Teman Nonton Drama Korea

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 27 April 2024 |21:00 WIB
Resep Gimbap Oat, Cocok Jadi Teman Nonton Drama Korea
Resep gimbap oat ala Chef Devina Hermawan. (Foto: YouTube @Devina Hermawan)
KETIKA nonton drakor kurang lengkap rasanya bila tidak menyiapkan makanan khas Korea Selatan, salah satunya gimbap. Ya, gimbap salah satu makanan khas Korea Selatan yang sering ada dalam drakor.

Gimbap ini memiliki bentuk mirip seperti sushi. Isian gimbap sendiri terdiri dari nasi, sayuran, yang dicampur dengan topping kulit tahu, tuna atau beef bulgogi, kemudia digulung menggunakan nori.

Selain enak, makanan ini juga mengeyangkan dan sangat sehat. Namun bagi Anda yang sedang mengurangi nasi bisa ganti nasi di gimbap dengan oat lho.

Nah kali ini MNC Portal akan merangkum resep membuat gimbap oat. Berikut ulasannya dari Instagram @devinahermawan, Sabtu (27/4/2024).

Resep Gimbap Oat

Bahan:

130 gr rolled oats

250 ml air panas

1 butir telur

½ sdt minyak wijen

1/8 sdt garam

Gimbap Oat

Bahan isian:

150 gr daging sapi iris

3 sdm saus bulgogi

Wijen secukupnya

Minyak untuk menumis

Bahan isian lainnya:

Acar lobak kuning

Timun

Kimchi

Horenso, rebus dan peras airnya

Rumput laut

Wijen

Minyak wijen untuk olesan

