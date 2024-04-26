Momen Ranty Maria Kala Dilamar Ryan Wijayadi di Tokyo, Adegan Berlutut Mirip di Film-Film

KABAR bahagia datang dari selebritis Ranty Maria. Bintang sinetron Heart Series ini resmi dilamar sang kekasih sekaligus aktor, Rayn Wijaya.

Momen bahagia itu diunggah Rayn ini di Instagram pribadinya, @Raynwijaya26. Ia membagikan potret dirinya melamar Ranty saat mereka liburan di Disney Sea, Tokyo, Jepang tepat di hari ulang tahun Ranty.

BACA JUGA: 4 Momen Bucin Pratama Arhan dan Azizah Salsha setelah Menang Lawan Korea

“Dia bilang iya! Tidak sabar untuk melanhkah ke jenjang selanjutnya bersamamu, selamat ulang tahun,” tulis Rayn.

Di unggahan itu, Ranty terlihat tersenyum sembari menunjukan jari manisnya yang dilingkari cincin pemberian Rayn. Adapula momen Rayn berlutut di hadapan Ranty sembari menunjukan cincin pertunangannya.

Ranty yang melihat aksi Rayn itu gembira bukan kepalang. Terlihat Ranty beberapa kali meneteskan air mata, dan keduanya pun saling berpelukan.

Kebahagiaan nampak terpancar di wajah Ranty dan Rayn. Mereka pun tak sungkan menunjukan kemesraan usai momen lamaran yang begitu romantis.