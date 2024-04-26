Gandeng MNC Life, Treasury Tampilkan Patung Ikonik Setinggi 6 Meter

MNC LIFE bekerja sama dengan Treasury untuk mendorong pengembangan literasi dan potensi pasar kepada masyarakat Indonesia dengan Emas dalam bentuk digital. Kerjasama tersebut digaungkan melalui pameran seni rupa bertajuk Art Jakarta Garden di ruang terbuka Hutan Kota Jakarta.

CEO PT Indonesia Logam Pratama (Treasury), Andreas Setiawan Santoso mengatakan, pihaknya sangat antusias untuk berkolaborasi dengan MNC Life di kesempatan ini. Momen ini menurutnya menjadi momen yang tepat untuk mendampingi generasi muda mengembangkan diri dan membuka potensi baru dalam investasi emas digital untuk menghadapi masa depan.

“Kita dari Treasury karena kita platform investasi emas, kita berusaha untuk mencari unsur yang sama antara art dengan emas,” ujar Andreas, saat diwawancara di lokasi.

“Dan kita melihat bahwa keduanya itu memiliki unsur berharga. Jadi investasi art itu berharga, emas juga berharga. Jadi kita melihat berusaha untuk masuk dan mulai menjadi salah satu sponsor di acara Art Jakarta Garden ini,” sambungnya.

Selain itu, ia menilai, tantangan semakin beragam bagi para generasi muda dalam membangun masa depan mereka di era digital saat ini. Karena itu, di pameran seni ini, Treasury sendiri mengangkat konsep Gold Is King, yang menampilkan patung setinggi 6 meter dan terbuat dari 12 ribu botol spray can yang dicari di penjuru kota.

Patung tersebut sendiri dibuat sebagai commission Treasury yang bermula dari sejarah emas yang sampai sekarang jadi benda berharga sama halnya dengan karya seni.