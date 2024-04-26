5 Potret Cantik Salshabilla Adriani Vs Syifa Hadju, Mana Yang Paling Slay?

NAMA Salshabilla Adriani belakangan kembali menjadi sorotan. Pasalnya, ia dirumorkan menjadi orang ketiga dalam hubungan percintaan antara Rizky Nazar dan Syifa Hadju.

Sontak banyak netizen yang penasaran dan kembali mencari tahu tentang sosok Salshabilla Adriani. Tidak sedikit juga yang akhirnya membandingkannya dengan Syifa Hadju.

Nah, berikut beberapa potret Salshabilla Adriani vs Syifa Hadju, dilansir dari akun Instagram mereka masing-masing, @salshabillaadr dan @syifahadju.

Rambut panjang memesona





Salshabilla dan Syifa memang sama-sama memiliki rambut panjang nan memesona. Keduanya juga kerap mengganti warna rambut mereka menjadi cokelat.

Hobi ke pantai

Salshabilla dan Syifa Hadju juga memiliki hobi liburan ke pantai. Salah satunya, pantai yang ada di Bali. Nah, jika dalam potret ini Salshabilla tampil seksi dengan tube dress motif marble, lain halnya dengan Syifa Hadju yang memilih tampil simpel dengan jumpsuit hitam pendek.

Senyum khas masing-masing

Salshabilla dan Syifa Hadju sama-sama memiliki senyum nan khas mereka masing-masing. Jika Salshabilla kerap memamerkan senyum tipisnya, lain halnya dengan Syifa yang tampak kerap memamerkan senyum manisnya yang lebar.