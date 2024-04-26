Menilik Karakter Pemilik Shio Anjing seperti Shin Tae Yong

SHIN Tae Yong, pelatih tim nasional (timnas) sepakbola Indonesia, merupakan sosok pahlawan dan penting di balik prestasi gemilang yang ditorehkan oleh timnas Garuda beberapa waktu belakangan ini. Termasuk di laga semalam, berhasil menggulung timnas Korea Selatan dan maju ke babak Semifinal Piala Asia 2024.

Tahukah Anda, kalau coach Shin Tae Yong yang lahir tahun 1970 ternyata merupakan pemilik shio Anjing. Nah, dalam dunia Chinese zodiac alias shio, anjing adalah simbol kejujuran, kejujuran dan kesetiaan yang luar biasa di semua kelompok.

Orang bershio Anjing secara karakter, dikatakan memiliki sifat rajin, tulus dan religus. Selain itu, kebanyakan dari mereka memiliki selera humor yang bagus loh! Kepribadian mereka yang pandai berbicara dan banyak akal, jadi salah satu faktor kenapa orang bershio Anjing seperti Shin Tae Yong populer di kalangan orang-orang di sekitar mereka.

(Foto: Twitter @PSSI)

Kebanyakan orang berAnjing terlahir sebagai ahli teori, oleh karena itu, jika mereka bertemu dengan sosok pemimpin yang baik dan cerdas, pribadi pemilik shio Anjing bisa memanfaatkan kelebihannya secara maksimal.