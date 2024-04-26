Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

4 Zodiak Sering Salah Paham karena Kurang Komunikasi, Gemini Nomor 1

Estermia , Jurnalis-Sabtu, 27 April 2024 |23:00 WIB
4 Zodiak Sering Salah Paham karena Kurang Komunikasi, Gemini Nomor 1
Zodiak sering salah paham, (Foto: Our-Team/Freepik)
A
A
A

SERINGKAH Anda merasa bingung dan kesal karena selalu terjadi kesalahpahaman saat berinteraksi dengan orang lain? Mungkin saja Anda atau mereka termasuk dalam salah satu dari beberapa zodiak yang dikenal sering mengalami kesalahpahaman dengan orang.

Seperti dikutip dari Astrotalk, Sabtu (27/4/2024) pahami karakteristik zodiak berikut yang dapat membantumu dalam memahami orang lain dan menghindari adanya miskomunikasi.

 BACA JUGA:

1. Gemini: Zodiak yang cerdas dan pandai bicara ini memang jago memulai percakapan. Tapi, sifat mereka yang suka berpindah topik dengan cepat bisa bikin orang lain bingung dengan maksut dan tujuannya. Mereka mungkin melewatkan poin penting atau menafsirkan maksud si Gemini dengan keliru.

 BACA JUGA:

2. Cancer: Orang Cancer itu sangat emosional dan sensitif, tipe yang mudah terbawa perasaan dan menafsirkan kata-kata dan tindakan orang lain secara personal. Hal ini seringkali berujung pada kesalahpahaman karena Cancer mengambil kesimpulan sendiri tanpa memahami maksud sebenarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/612/3180826/zodiak-AnWz_large.jpg
Zodiak yang Cocok dengan Scorpio, Ada Pasanganmu Enggak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/612/3179226/zodiak-BGMd_large.jpg
Daftar 5 Zodiak yang Dikenal Berani Menentang Bully, Aries Enggak Ada Lawan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/612/3177792/zodiak-aeYI_large.jpg
5 Zodiak yang Berspek Intel dan Punya Insting Tajam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/612/3176219/zodiak-sSvM_large.jpg
4 Zodiak yang Cocok dengan Libra, Chemistry Kuat! 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/612/3167639/zodiak-WFQT_large.jpg
Tingkat Kesetiaan Berdasarkan Zodiak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/612/3166309/zodiak-iuf5_large.jpg
Zodiak Paling Bermuka Dua dan Manipulatif
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement