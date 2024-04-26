4 Zodiak Sering Salah Paham karena Kurang Komunikasi, Gemini Nomor 1

SERINGKAH Anda merasa bingung dan kesal karena selalu terjadi kesalahpahaman saat berinteraksi dengan orang lain? Mungkin saja Anda atau mereka termasuk dalam salah satu dari beberapa zodiak yang dikenal sering mengalami kesalahpahaman dengan orang.

Seperti dikutip dari Astrotalk, Sabtu (27/4/2024) pahami karakteristik zodiak berikut yang dapat membantumu dalam memahami orang lain dan menghindari adanya miskomunikasi.

1. Gemini: Zodiak yang cerdas dan pandai bicara ini memang jago memulai percakapan. Tapi, sifat mereka yang suka berpindah topik dengan cepat bisa bikin orang lain bingung dengan maksut dan tujuannya. Mereka mungkin melewatkan poin penting atau menafsirkan maksud si Gemini dengan keliru.

2. Cancer: Orang Cancer itu sangat emosional dan sensitif, tipe yang mudah terbawa perasaan dan menafsirkan kata-kata dan tindakan orang lain secara personal. Hal ini seringkali berujung pada kesalahpahaman karena Cancer mengambil kesimpulan sendiri tanpa memahami maksud sebenarnya.