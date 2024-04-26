Lebih Suka Menyendiri, 4 Zodiak Ini Dikenal Introvert

PERNAHKAH Anda merasa lebih nyaman menghabiskan waktu sendirian daripada di keramaian? Kalau iya, mungkin saja Anda adalah tipe orang introvert.

Introvert sering disalahartikan sebagai orang yang pemalu atau penyendiri, padahal sebenarnya ada lebih dari itu. Dari dunia astrologi, ada pula beberapa zodiak yang dikatakan memiliki sifat introvert. Berikut ulasan singkatnya, dikutip dari Astrotalk, Sabtu (26/4/2024)

1. Cancer: Cenderung menempatkan rumah dan privasi di atas segalanya. Lebih suka menghabiskan waktu dengan orang-orang terdekat, merasa nyaman dalam lingkungan kecil yang akrab dan nyaman.

Rumah bagi mereka bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga tempat perlindungan di mana mereka bisa merasa aman dan bisa mengekspresikan diri sepenuhnya.

2. Virgo: Para Virgo adalah tipe yang detail dan teratur. merasa lebih nyaman bekerja dalam suasana yang tenang dan terstruktur, dan lebih suka memiliki hubungan yang mendalam dibandingkan dengan banyak hubungan yang kurang bermakna.

Bisa jadi orang yang pendiam dan perlu waktu untuk merasa nyaman membuka diri kepada orang lain.