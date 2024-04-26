Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Lebih Suka Menyendiri, 4 Zodiak Ini Dikenal Introvert

Estermia , Jurnalis-Sabtu, 27 April 2024 |20:00 WIB
Lebih Suka Menyendiri, 4 Zodiak Ini Dikenal Introvert
Zodiak dikenal introvert, (Foto: Jcomp/Freepik)
A
A
A

PERNAHKAH Anda merasa lebih nyaman menghabiskan waktu sendirian daripada di keramaian? Kalau iya, mungkin saja Anda adalah tipe orang introvert.

Introvert sering disalahartikan sebagai orang yang pemalu atau penyendiri, padahal sebenarnya ada lebih dari itu. Dari dunia astrologi, ada pula beberapa zodiak yang dikatakan memiliki sifat introvert. Berikut ulasan singkatnya, dikutip dari Astrotalk, Sabtu (26/4/2024)

1. Cancer: Cenderung menempatkan rumah dan privasi di atas segalanya. Lebih suka menghabiskan waktu dengan orang-orang terdekat, merasa nyaman dalam lingkungan kecil yang akrab dan nyaman.

Rumah bagi mereka bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga tempat perlindungan di mana mereka bisa merasa aman dan bisa mengekspresikan diri sepenuhnya.

 BACA JUGA:

2. Virgo: Para Virgo adalah tipe yang detail dan teratur. merasa lebih nyaman bekerja dalam suasana yang tenang dan terstruktur, dan lebih suka memiliki hubungan yang mendalam dibandingkan dengan banyak hubungan yang kurang bermakna.

Bisa jadi orang yang pendiam dan perlu waktu untuk merasa nyaman membuka diri kepada orang lain.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/612/3180826/zodiak-AnWz_large.jpg
Zodiak yang Cocok dengan Scorpio, Ada Pasanganmu Enggak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/612/3179226/zodiak-BGMd_large.jpg
Daftar 5 Zodiak yang Dikenal Berani Menentang Bully, Aries Enggak Ada Lawan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/612/3177792/zodiak-aeYI_large.jpg
5 Zodiak yang Berspek Intel dan Punya Insting Tajam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/612/3176219/zodiak-sSvM_large.jpg
4 Zodiak yang Cocok dengan Libra, Chemistry Kuat! 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/612/3167639/zodiak-WFQT_large.jpg
Tingkat Kesetiaan Berdasarkan Zodiak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/612/3166309/zodiak-iuf5_large.jpg
Zodiak Paling Bermuka Dua dan Manipulatif
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement