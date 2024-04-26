Virgo hingga Cancer, 4 Zodiak Sangat Humble

DALAM dunia astrologi, setiap zodiak memiliki ciri khas yang membentuk kepribadian mereka. Nah, di antara 12 zodiak, beberapa di antaranya menonjol karena kesederhanaan dan kerendahan hatinya.

Sifat-sifat ini sering kali membuat mereka menjadi teman dan pasangan yang luar biasa, selalu mementingkan orang lain dan tidak mencari pengakuan. Melansir dari Astrotalk, Sabtu (27/4/2024) inilah empat zodiak yang disebut sangat humble.

1. Cancer: Lahir antara tanggal 21 Juni dan 22 Juli, zodiak ini dikenal sebagai individu yang cerdas secara emosional, penuh perhatian, dan protektif. Mereka menunjukkan kerendahan hati yang luar biasa dalam kehidupan dan hubungan pribadi, selalu memprioritaskan kebutuhan orang lain di atas kebutuhan diri sendiri. Sifat-sifat ini menjadikan Cancer teman dan pasangan yang ideal.

2. Virgo: Sering kali memastikan semuanya berjalan lancar tanpa harus jadi si karakter utama. Kerendahan hati orang-orang Virgo terletak pada dedikasi mereka dalam melayani dan usaha untuk membantu orang lain.