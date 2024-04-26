Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Zodiak Ini Ternyata Doyan Makan

Dita Pramesti , Jurnalis-Sabtu, 27 April 2024 |12:00 WIB
5 Zodiak Ini Ternyata Doyan Makan
5 Zodiak Ini Ternyata Doyan Makan, (Foto: Freepik)
A
A
A

5 Zodiak Ini Ternyata Doyan Makan, menarik untuk dibahas karena ternyata karakteristik ini sedikit banyak bisa terlihat dari tanda zodiak yang dimiliki.

Ragam sifat dan karakteristik setiap zodiak seringkali menjadi bahan pembicaraan yang menarik. Mulai dari pembahasan tentang percintaan, karir, atau bahkan kebiasaan sehari-hari seperti hobi kulineran dan hobi makan. Seperti dilansir dari Astrotalk, Sabtu (27/4/2024), berikut ini lima ulasan zodiak yang ternyata doyan makan.

1. Virgo: Zodiak ini memiliki kecintaan yang besar terhadap makanan. Mereka senang mencoba berbagai jenis kuliner, dari makanan tradisional hingga modern. Virgo juga dikenal sebagai penikmat rasa yang handal dan pandai memasak.

(5 Zodiak Ini Ternyata Doyan Makan, Foto: DailyMirror) 

Jika pergi bersama dengan si Virgo, kita bisa sepenuhnya mempercayai pendapat mereka tentang tempat makan dan menu yang harus dipesan.

2. Taurus: Identik dengan sifatnya yang sabar, materialistis, dan menyukai hal-hal yang indah. Keindahan ini pun termasuk dalam hal makanan. Para Taurus menyukai makanan yang lezat dan memanjakan lidah. Mereka rela menghabiskan waktu dan uang untuk menikmati hidangan yang istimewa.

1 2
      
