HOME WOMEN BEAUTY

Apakah Benar Uban Dicabut akan Bertambah Banyak? Ini Mitos dan Fakta yang Perlu Diketahui

Dita Pramesti , Jurnalis-Jum'at, 26 April 2024 |19:30 WIB
Apakah Benar Uban Dicabut akan Bertambah Banyak? Ini Mitos dan Fakta yang Perlu Diketahui
Apakah Benar Uban Dicabut akan Bertambah Banyak, Ini Mitos dan Fakta yang Perlu Diketahui, (Foto: Freepik)
A
A
A

APAKAH Benar Uban Dicabut akan Bertambah Banyak? Ini Mitos dan Fakta yang perlu Diketahui, akan dibahas melalui artikel ini.

Hadirnya uban di rambut seringkali menjadi momok, terutama bagi mereka yang masih berusia muda. Keinginan untuk menghilangkannya ini, akhirnya memicu kebiasaan untuk mencabuti uban.

Rambut beruban sendiri adalah bagian alami dari proses penuaan yang hampir tidak bisa dihindari oleh kebanyakan orang. Mitos mengatakan bahwa jika uban dicabut, maka uban tersebut akan tumbuh lebih banyak.

(Apakah Benar Uban Dicabut akan Bertambah Banyak? Ini Mitos dan Fakta yang perlu Diketahui, Foto: Freepik) 

Anggapan bahwa mencabut satu uban akan memicu pertumbuhan banyak uban baru di sekitarnya, ternyata hanya mitos. Faktanya, setiap helai rambut tumbuh dari satu folikel (tempat tumbuh) rambut di kulit kepala. Mencabut uban hanya menghilangkan helai rambut itu sendiri, tidak mempengaruhi folikel rambut lainnya.

