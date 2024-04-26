Apakah Benar Uban Dicabut akan Bertambah Banyak? Ini Mitos dan Fakta yang Perlu Diketahui

Apakah Benar Uban Dicabut akan Bertambah Banyak, Ini Mitos dan Fakta yang Perlu Diketahui, (Foto: Freepik)

Hadirnya uban di rambut seringkali menjadi momok, terutama bagi mereka yang masih berusia muda. Keinginan untuk menghilangkannya ini, akhirnya memicu kebiasaan untuk mencabuti uban.

Rambut beruban sendiri adalah bagian alami dari proses penuaan yang hampir tidak bisa dihindari oleh kebanyakan orang. Mitos mengatakan bahwa jika uban dicabut, maka uban tersebut akan tumbuh lebih banyak.

Anggapan bahwa mencabut satu uban akan memicu pertumbuhan banyak uban baru di sekitarnya, ternyata hanya mitos. Faktanya, setiap helai rambut tumbuh dari satu folikel (tempat tumbuh) rambut di kulit kepala. Mencabut uban hanya menghilangkan helai rambut itu sendiri, tidak mempengaruhi folikel rambut lainnya.