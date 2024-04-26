Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Miris! Pria Ini Dijadwalkan Lakukan Operasi Kandung Empedu, Tak Sengaja Malah Dikebiri

Firly Aghisty Cahyarani , Jurnalis-Jum'at, 26 April 2024 |22:00 WIB
Miris! Pria Ini Dijadwalkan Lakukan Operasi Kandung Empedu, Tak Sengaja Malah Dikebiri
Pria ini tidak sengaja divasektomi. (Ilustrasi: Freepik.com)
A
A
A

SEBUAH insiden terjadi di Rumah Sakit Provinsi Florencio Díaz di Cordoba, Argentina, ketika seorang pria berusia 41 tahun bernama Jorge Baseto mengalami kejadian yang tidak diinginkan selama masa perawatannya saat menjalani operasi kandung empedu.

Melansir dari Oddity Central Jumat (26/4/2024) pada saat operasi, dokter-dokter di rumah sakit tersebut melakukan kesalahan yang cukup serius tanpa melakukan pemeriksaan grafik medis yang teliti. Tanpa konfirmasi lebih lanjut, mereka melakukan vasektomi pada Jorge, bukan melakukan operasi kandung empedu yang semestinya dilakukan.

Setelah Jorge sadar dari operasi, dia menghadapi kenyataan pahit bahwa telah menjalani prosedur yang salah. Jorge menyatakan bahwa grafik medisnya menunjukkan dia dijadwalkan untuk operasi pada kandung empedu. Namun kesalahan itu terjadi tanpa penjelasan yang memadai.

Meskipun para dokter mencoba menenangkan Jorge dengan menyebut bahwa dia masih bisa memiliki anak melalui inseminasi buatan, Jorge dan pengacaranya bernama Diego Larrey merasa terpukul oleh kejadian ini.

Operasi

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078603/bibir_pecah-fOsq_large.jpg
Salah Pilih Produk Lip Balm Bisa Bikin Bibir Semakin Kering, Waspada Sebelum Membelinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078602/makan_malam-xJa1_large.jpg
Menu Makan Malam Dapat Pengaruhi Kualitas Tidur Seseorang, Kok Bisa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078601/bayi-7bVP_large.jpg
Jangan Kenakan Sarung Tangan pada Bayi, Bisa Hambat Perkembangan Otak dan Emosi si Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078600/keputihan-2SM3_large.jpg
Kebiasaan yang Sebabkan Keputihan, Kaum Hawa Wajib Waspada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/487/3078234/buang_air-X0iN_large.jpg
Kerap BAB Sehabis Makan, Berbahaya bagi Kesehatan? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/487/3078231/pilek-3OT9_large.jpg
Menggunakan AC Bikin Bayi Mudah Pilek? Ini Penjelasannya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement