Miris! Pria Ini Dijadwalkan Lakukan Operasi Kandung Empedu, Tak Sengaja Malah Dikebiri

SEBUAH insiden terjadi di Rumah Sakit Provinsi Florencio Díaz di Cordoba, Argentina, ketika seorang pria berusia 41 tahun bernama Jorge Baseto mengalami kejadian yang tidak diinginkan selama masa perawatannya saat menjalani operasi kandung empedu.

Melansir dari Oddity Central Jumat (26/4/2024) pada saat operasi, dokter-dokter di rumah sakit tersebut melakukan kesalahan yang cukup serius tanpa melakukan pemeriksaan grafik medis yang teliti. Tanpa konfirmasi lebih lanjut, mereka melakukan vasektomi pada Jorge, bukan melakukan operasi kandung empedu yang semestinya dilakukan.

Setelah Jorge sadar dari operasi, dia menghadapi kenyataan pahit bahwa telah menjalani prosedur yang salah. Jorge menyatakan bahwa grafik medisnya menunjukkan dia dijadwalkan untuk operasi pada kandung empedu. Namun kesalahan itu terjadi tanpa penjelasan yang memadai.

Meskipun para dokter mencoba menenangkan Jorge dengan menyebut bahwa dia masih bisa memiliki anak melalui inseminasi buatan, Jorge dan pengacaranya bernama Diego Larrey merasa terpukul oleh kejadian ini.