Wanita Ini Teteskan Air Seni ke Mata, Diklaim Sembuhkan Masalah Penglihatan

MENETESKAN air seni ke dalam mata sebagai pengobatan mungkin terdengar aneh, bahkan kontroversial bagi sebagian orang. Namun, seorang wanita Spanyol mengklaim bahwa meneteskan air seni ke matanya menyembuhkan miopia dan astigmatismenya.

Terapi urin atau biasa disebut uroterapi, bukanlah konsep baru. Terapi ini merupakan salah satu bentuk pengobatan alternatif yang telah dipopulerkan oleh pada awal abad ke-20 oleh naturopath Inggris bernama John W. Armstrong.

Melansir dari Odditycentral pada Jum’at (26/4/2024), para pendukung bentuk terapi yang tidak biasa ini mempromosikan penggunaan urin manusia untuk tujuan pengobatan atau kosmetik, termasuk memijat kulit atau gusi dengan urin, bahkan meminumnya.

Selain itu, pengguna TikTok dan asisten konselor metafisik, Suama Frailea mengklaim bahwa urin juga jauh lebih baik untuk mengobati masalah mata dibandingkan obat kimia yang diresepkan oleh kebanyakan dokter.