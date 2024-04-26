Seorang Wanita Berusaha Kabur dari Rumah Sakit Pasca Operasi Plastik demi Hindari Pembayaran

KEJADIAN tak terduga terjadi di sebuah rumah sakit swasta di Istanbul, Turki, pekan lalu, ketika seorang wanita berusaha menyelinap keluar beberapa jam setelah menjalani operasi plastik. Adegan tersebut terekam dalam sebuah video pendek yang kemudian beredar luas di media sosial.

Melansir dari Oddity Central pada Jumat (26/4/2024) dalam video tersebut, seorang wanita yang mengenakan baju rumah sakit terlihat berdebat dengan staf medis yang berusaha menghentikannya untuk pergi.

Meskipun wajahnya masih bengkak dan dibalut perban, wanita tersebut dengan tekad mencoba meninggalkan rumah sakit dengan tujuan untuk menghindari pembayaran biaya prosedur. Menurut laporan dari outlet berita Turki NTV, wanita tersebut merupakan seorang pasien asing yang datang ke Turki khusus untuk menjalani operasi plastik di wajahnya.