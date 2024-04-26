Dorong Santri Perkuat Kreativitas dan Inovasi, Sandiaga Singgung Militansi Timnas Indonesia U-23

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno mendorong para santri dan santriwati di Pondok Pesantren Nurul Haramain NWDI Narmada, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk memperkuat jiwa kreatif yang dibarengi dengan kemampuan berinovasi digital.

Sandiaga dalam sambutannya pada acara Santri Digitalpreneur Indonesia 2024 di Pesantren Nurul Haramain NWDI Narmada, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Jumat (24/4/2024), berujar bahwa santri harus memiliki kemampuan untuk mengembangkan ide-ide dan menemukan cara-cara baru untuk menjadikan masalah menjadi peluang.

Seperti halnya para pemain timnas U-23 yang telah berjuang melawan Yordania sebelumnya, 4 gol sumbangan Marselino Ferdinan, Witan Sulaeman, dan Komang Teguh berhasil membawa Indonesia melaju ke babak perempat final.

Menurut dia, santri juga harus memiliki semangat yang sama dengan pemain timnas untuk senantiasa memanfaatkan kesempatan dan peluang untuk meraih kemenangan.

(Foto: dok. Kemenparekraf)

“Dan tadi malam kita meraih kemenangan melawan Timnas Korea Selatan U-23 dengan hasil 2-2 dan adu penalti 10-11 untuk Indonesia, di sinilah para santri harus juga bisa belajar membaca peluang serta kesempatan yang ada,” kata Menparekraf.

Menparekraf berharap melalui Santri Digitalpreneur Indonesia 2024 para santri akan diajak untuk lebih memaksimalkan proses pelatihan kreativitas dan kemampuan digitalisasi dari mentor-mentor profesional terbaik di bidang kreatif dan digital.

BACA JUGA: Sandiaga Ajukan Rp30 Miliar ke Kemenkeu buat Event MXGP 2024 di NTB

Program Santri Digitalpreneur juga berkolaborasi dengan dengan PM Entertainment yang diharapkan bisa membuka peluang bagi santri dan pesantren yang memiliki pontensi kreatif untuk memasuki industri kreatif digital.

“Kita menghadirkan sosok-sosok mentor yang kita harapkan bisa menginspirasi para santri, sehingga santri ini semakin memiliki daya saing, bukan hanya mencari lapangan kerja tapi menciptakan lapangan kerja. Dengan produk-produk ekonomi kreatif yang kita lihat tadi dengan seni kaligrafi dan juga produk-produk pangan yang diekspor ke luar negeri,” kata Menparekraf.