Sandiaga Ajukan Rp30 Miliar ke Kemenkeu buat Event MXGP 2024 di NTB

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno menegaskan, pelaksanaan Motocross Grandprix (MXGP) seri Indonesia 2024 tetap diupayakan berlangsung di Lombok dan Sumbawa.

Hal itu dikatakan Sandi saat menghadiri Santri Digitalenterpreuner di Pondok Pesantren Nurul Haramain NWDI Narmada, Lombok Barat, Jumat (26/4/2024).

Menurut dia, pihaknya telah mengajukan anggaran Rp30 miliar kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk menyukseskan kegiatan itu.

Politisi PPP itu menilai MXGP merupakan salah satu event yang sangat menarik untuk meningkatkan kunjungan wisata ke NTB.

Event internasional itu dinilai sebagai salah satu andalan NTB dalam menggerakkan sport tourism di Indonesia.

"Insya Allah kita ajukan anggaran Rp30 miliar ke Kementerian Keuangan," paparnya.

Dia optimistis MXGP 2024 tetap akan berlangsung di NTB. Lagipula, belum ada keputusan resmi terkait penghentian pelaksanaan MXGP 2024 itu.

Lagipula, MXGP dinilai memicu peningkatan ekonomi masyarakat. Tak terkecuali masyarakat ekonomi menengah yang berjualan di sekitar sirkuit.