Banyak Dicari Pria, Miu Miu Kembali Terpilih Jadi The World Hottest Brand

JENAMA fashion Miuccia Prada, Miu Miu, kembali terpilih sebagai “The World’s Hottest Brand". Lyst Index pada Kuartal I-2024 menobatkan Miu Miu sebagai The World’s Hottest Brand.

Seperti dilansir dari Hypebeast, Prada, brand utamanya tetap kokoh di posisi kedua setelah menempati posisi teratas pada akhir tahun 2023. Semua ini didasarkan pada indeks Lyst, yang mencantumkan merek dan produk fesyen terpopuler diterbitkan setiap kuartal.

Penelusuran untuk Miu Miu di Google pun sudah tumbuh 8 persen dalam 3 bulan pertama tahun 2024, menurut indeks Lyst. Hal ini tidak lepas dari peragaan busana terbarunya di Paris dan kesuksesan kolaborasinya dengan New Balance.

Khusus di kalangan pria, penelusuran terhadap Miu Miu meningkat sebesar 88 persen. Sementara itu, Prada, meski peringkatnya turun, tetap mempertahankan posisinya yang tinggi berkat kampanye iklan dengan bintang-bintang terkenal dan tas mewah versi baru.

Jenama lainnya adalah Loewe dan Bottega Veneta, yang tetap stabil di tempat ketiga dan keempat, sementara Saint Laurent masuk lima besar untuk pertama kalinya. Merek lain yang sedang naik daun termasuk Balenciaga, yang naik 4 tingkat menjadi 8 pada kuartal tersebut.

Sementara Valentino (No. 9), kembali naik berkat pengumuman baru-baru ini bahwa Alessandro Michele akan menjadi direktur kreatif setelah meninggalkan Gucci. Adapun beberapa merek mengalami penurunan, termasuk Burberry (turun 3 peringkat ke peringkat 12) dan Diesel (turun 4 peringkat ke peringkat 17).