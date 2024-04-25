Kisah Kakek Paling Keren, Tampil Tampan di Usia 88 Tahun

WANG Deshun adalah aktor dan model fesyen berusia 88 tahun dari Tiongkok yang menjadi terkenal ketika penampilan modeling pertamanya. Pada tahun 2015, Wang Deshun terkenal ketika dia berjalan di runway tanpa busana di China Fashion Week di Beijing.

Tampilan yang ikonik di China Fashion Week tersebut masih melekat dalam ingatan semua orang. Selain itu, foto ikoniknya yang bertelanjang dada di runway juga masih beredar secara online. Sejak itu, dia membintangi banyak iklan untuk berbagai perancang busana.

Wang Deshun tidak sengaja terjun ke dunia modelling fesyen setelah menerima tantangan dari seorang desainer yang melihat wajah seorang lelaki tua tersebut muncul di layar hingga menginginkannya sebagai bagian dari presentasinya.

Selanjutnya, dia juga mendapatkan berbagai macam penawaran dari berbagai model rumah terbesar di dunia akibat dari ketenarannya.

Melansir dari Odditycentral pada Rabu (24/4/2024), Wang Deshun lahir pada 1936 dalam keluarga sederhana. Dia adalah anak tertua kedua dari sepuluh bersaudara. Meskipun dari latar belakang yang sederhana, dia berhasil mengejar mimpinya menjadi seorang aktor.

Setelah itu, dia beralih ke pantomim dan seni pertunjukan sebelum mencoba peruntungannya di dunia model fesyen dengan kesuksesan luar biasa. Namun, keberhasilannya tidak berhenti di sana. Wang Deshun juga mendapatkan lisensi pilot pesawat dan menguasai keterampilan berkendara sepeda motor dan kuda.

Wang Deshun menganggap bahwa tidak ada kata terlalu tua untuk mengejar impian. Selain itu, usia juga tidak pernah menjadi penghalang. Selanjutnya, Wang Deshun masih tetap tampil gagah di usianya yang ke 88 ini.