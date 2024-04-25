Waspada Kandungan Logam dan Plastik pada makanan, Begini Cara Mencegahnya!

BELAKANGAN ini ramai soal produk es krim yang ditarik dari pasaran lantaran mengandung logam dan plastik di dalamnya. Kandungan tersebut jika dikonsumsi terus menerus bisa mengganggu sistem syaraf dan juga otak anak lho.

Bukan cuma itu, jika makanan atau minuman yang mengandung logam dan plastik itu dikonsumsi oleh anak-anak, maka hal ini juga bisa membuat sistem kekebalan tubuhnya menjadi lemah.

Oleh karenanya, sebaiknya hindari konsumsi makanan atau minuman yang mengandung logam dan plastik mulai dari sekarang. Menurut praktisi kesehatan dr. Dicky Budiman langkah pencegahannya bisa dengan memilih wadah pembungkus makanan yang lebih aman dan bebas BPA.

“Paling baik ya mencegah. Mencegah secara umum ya kalau pakai pembungkus makanan, pilih wadah dari bahan yang aman seperti stainless steel atau plastik yang bebas dari BPA,” kata dr. Dicky kepada MNC Portal Indonesia, beberapa waktu lalu.

Dia pun tidak menyarankan kebiasaan untuk memanaskan makanan di dalam wadah plastik, seperti mie instan dalam cup. Hal ini bisa membahayakan kesehatan tubuh.

“Karena panas ini yang bisa menyebabkan zat-zat berbahaya termasuk plastik itu, dikupas dilepas dan masuk dalam makanan dan dikonsumsi,” ujarnya.

Dokter Dicky pun mengimbau masyarakat untuk lebih memilih makanan yang lebih sehat dan segar, dibandingkan makanan dalam kemasan yang kemungkinan berpotensi mengandung logam atau plastik di dalamnya.

“Selain itu, disini penting sekali pesan pentingnya adalah konsumsi makanan sehat, segar fresh daripada makanan yang dikemas dalam wadah yang tidak aman termasuk juga bicara es krim,” kata dr. Dicky.

Mengkonsumsi makanan, minuman, maupun es krim yang segar dan buatan sendiri jauh lebih aman. Sebab, bahan-bahan yang digunakan pun tentunya sudah melalui proses pemilihan dan tidak memakai pengawet apapun. Sehingga makanan, minuman, maupun es krim tersebut harus segera dikonsumsi agar tidak membusuk.