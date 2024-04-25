Advertisement
Produk Makanan Anak Mengandung Gula Tambahan, Kemenkes Bakal Luncurkan Label Nutri Grade
Devi Pattricia
, Jurnalis-Kamis, 25 April 2024 |04:00 WIB
Menkes Budi bakal luncurkan label Nutri Grade. (Foto: Freepik.com)
<p><strong>BELAKANGAN</strong> ini salah satu perusahaan multinasional asal Swiss menjadi sorotan usai ditemukan adanya tambahan gula pada produk makanan dan susu bayi. Pasalnya penambahan gula tersebut hanya ditemukan di negara-negara miskin dan berkembang saja.</p> <p>Sedangkan negara-negara maju di Eropa tidak diberikan tambahan gula lagi. Menanggapi hal tersebut, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkap bahwa gula menjadi salah satu musuh terbesar kesehatan masyarakat di Indonesia.</p> <div id="baca-juga"> <div class="text baca">Baca Juga:</div> <div class="group-baca"> <a onclick="DataLayerHit(0,'NavigasiBacaJugaDetail')" href="https://mpi.okezone.com/article/inews/1518033" class="img-baca NavigasiBacaJugaDetail-0" aria-label="image read" data-label="https://mpi.okezone.com/article/inews/1518033" data-category="baca_juga_article_detail_page" data-name="baca_juga_article_detail_page" data-event="general_event" data-action="baca_juga_article_detail_page_click"><img src="https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/03/1000215377.jpg" alt="baca_juga" lazy="loading" /></a> <a onclick="DataLayerHit(0,'NavigasiBacaJugaDetail')" href="https://mpi.okezone.com/article/inews/1518033" class="text title NavigasiBacaJugaDetail-0" aria-labelledby="text read" data-label="https://mpi.okezone.com/article/inews/1518033" data-category="baca_juga_article_detail_page" data-name="baca_juga_article_detail_page" data-event="general_event" data-action="baca_juga_article_detail_page_click">Suami Terjerat Narkoba, Beby Prisillia Kirim Pesan Haru untuk Onad: Doaku Selalu Bersamamu </a> </div> </div> <div id="bacajuga" style="clear: both;"> <div class="text-baca-juga">BACA JUGA:</div> <div class="description-baca-juga"><img class="img-baca-juga" src="https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/483/2997511/waspada-diabetes-pada-pria-yuk-kenali-gejalanya-sejak-dini-S2G0QALC4q.jpg" alt="" /><a class="a-baca-juga" href="https://lifestyle.okezone.com/read/2024/04/18/483/2997511/waspada-diabetes-pada-pria-yuk-kenali-gejalanya-sejak-dini">Waspada Diabetes pada Pria, Yuk Kenali Gejalanya sejak Dini</a></div> </div> <p>Berbagai macam jenis penyakit bisa datang karena konsumsi gula yang berlebih. Oleh karenanya, untuk mencegah bertambahnya penyakit yang disebabkan gula, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan mengatur kandungan gula pada produk makanan dan minuman di Indonesia.</p> <p>“Gula itu is mother of all diseases, bisa kena ginjal, bisa kena mata, bisa kena jantung, bisa kena stroke dan segala macam. Banyak orang yang kena penyakit gula dan gula itu sangat berbahaya, itu kita harus ngatur,” jelas Menkes Budi dalam Konferensi Pers Kemenkes di ICE BSD, Rabu 24 April 2024.</p> <p><img src="https://img-z.okeinfo.net/okz/500/library/images/2023/07/24/uin1ztfgdu3vrkmpyyde_18824.jpeg" alt="Diabetes" width="500" height="333" /></p> <p>Menkes Budi juga mengamati budaya masyarakat Indonesia yang mayoritasnya gemar mengonsumsi makanan dan minuman manis. Bahkan mungkin saja jika kandungan gula dalam produk makanan atau minuman dari perusahaan multinasional di negara lain dan di Indonesia itu berbeda. Hal ini karena adanya budaya konsumsi manis di Indonesia.</p> <p>Oleh karenanya, untuk mengatur kadar gula dalam makanan dan minuman yang beredar di pasaran, Kemenkes akan menggunakan label nutri grade yang berisikan label ABCD untuk menginformasikan masyarakat terkait seberapa banyak kandungan gula di dalamnya.</p> <div id="bacajuga" style="clear: both;"> <div class="text-baca-juga">BACA JUGA:</div> <div class="description-baca-juga"><img class="img-baca-juga" src="https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/487/2997454/penderita-hipertensi-dan-diabetes-diperbolehkan-cabut-gigi-ini-hal-yang-wajib-diperhatikan-pNFxAk33HL.jpg" alt="" /><a class="a-baca-juga" href="https://lifestyle.okezone.com/read/2024/04/18/487/2997454/penderita-hipertensi-dan-diabetes-diperbolehkan-cabut-gigi-ini-hal-yang-wajib-diperhatikan">Penderita Hipertensi dan Diabetes Diperbolehkan Cabut Gigi? Ini Hal yang Wajib Diperhatikan</a></div> </div> <p>“Yang kami lakukan, kami mau ngatur itu. Itu sebabnya di undang-undang yang baru dimasukin tuh. Kementerian Kesehatan nanti bisa menggunakan batas maksimal gula, garam, lemak,” tutur Menkes Budi.</p> <p>Bukan hanya gula, kandungan garam dan lemak juga akan diberikan label tersendiri. Menkes Budi pun menjelaskan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan BPOM untuk mengimplementasikan label nutri grade pada makanan dan minuman yang beredar. Menteri Budi Gunadi Sadikin Kemenkes Diabetes Hidup Sehat Share https://women.okezone.com/read/2024/04/25/483/3000276/produk-makanan-anak-mengandung-gula-tambahan-kemenkes-bakal-luncurkan-label-nutri-grade ,%0D%0A%0D%0Ahttps%3A%2F%2Fwomen.okezone.com%2Fread%2F2024%2F04%2F25%2F483%2F3000276%2Fproduk-makanan-anak-mengandung-gula-tambahan-kemenkes-bakal-luncurkan-label-nutri-grade%3Futm_medium%3Dsosmed%26utm_source%3Dwhatsapp %0D%0A%0D%0ADownload aplikasi Okezone Portal Berita Online Indonesia: https%3A%2F%2Fwww.okezone.com%2Fapps" data-text="Produk Makanan Anak Mengandung Gula Tambahan, Kemenkes Bakal Luncurkan Label Nutri Grade" aria-label="whatsapp"> <i id="wa1" class="fa faa-whatsapp ga_ShareWaTop" aria-hidden="true"></i> </a> </div> <div class="hitshare email-share button-share" data-network="email"> <a rel="nofollow" href="mailto:?subject=Produk Makanan Anak Mengandung Gula Tambahan, Kemenkes Bakal Luncurkan Label Nutri Grade&body=Check out this site:https://women.okezone.com/read/2024/04/25/483/3000276/produk-makanan-anak-mengandung-gula-tambahan-kemenkes-bakal-luncurkan-label-nutri-grade" class="share-mail" id="smail2">Share on mail</a> </div> <div class="hitshare copylink-share Link successfully copied 