Potret Istri Shin Tae Yong, Cha Young Joo yang Cantik dan Awet Muda

PELATIH Timnas Indonesia Shin Tae Yong berhasil mengantarkan Timnas Indonesia U-23 menembus babak perempat final Piala Asia. Pelatih asal Korsel itu pun mendapat apresiasi yang besar dari masyarakat Indonesia.

Tidak hanya sang pelatih, keluarganya pun kerap mendapat atensi dari netizen, terutama istrinya Cha Young Joo yang awet muda. Menikah pada 1995 silam, kini Shin Tae Yong telah memiliki dua anak yakni Shin Jae-won dan Shin Jae-hyeok.

Meski demikian, penampilannya tidak kalah cantik dengan gadis muda. Nah, berikut potret istri Shin Tae Yong seperti dilansir dari berbagai sumber.

Stylish

Perempuan Korea memang dikenal dengan fashion mereka, tidak terkecuali Cha Young Joo. Meski sudah berumur dan memiliki dua anak, tapi untuk urusan gaya fashion ia tak kalah dengan para gadis muda.

Salah satunya saat berlibur bersama kali ini, Cha Young Joo tampil modis dengan outfit serban pink. Memadukan coat bulu warna baby pink dengan celana panjang warna pink dan sepatu sneakers putih. Keren ya!

Awet Muda

Cha Young Joo terlihat masih cantik dan awet muda. Dia pun tampak seperti kakak, ketimbang ibu ketika berfoto dengan putranya. Cha Young juga kerap datang ke stadion untuk mendukung suaminya dan dua anaknya yang juga bermain sepakbola.