Deretan Potret Rumah Mewah Baru Lisa BLACKPINK di Beverly Hills, Harganya Rp64 Miliar!

DERETAN Potret Rumah Mewah Baru Lisa BLACKPINK di Beverly Hills, bisa disimak melalui artikel ini. Lisa memang baru-baru ini dikabarkan telah membeli rumah mewah yang terletak di Beverly Hills, California.

Hunian ini bukan hanya sekedar tempat tinggal baru bagi Lisa, tetapi juga sebuah simbol dari prestasi gemilang yang sukses dirinya raih di usia muda. Menghimpun berbagai sumber, Rabu (24/4/2024) rumah baru Lisa ini dikabarkan dibeli dengan harga fantastis, mencapai USD3,95juta atau sekira Rp64miliar.

(Deretan Potret Rumah Mewah Baru Lisa BLACKPINK di Beverly Hills, Foto: Robbreport)





Rumah mewah seluas 1,3 Hektar yang dibangun pada tahun 1924 itu direnovasi besar-besaran, dengan mengadopsi gaya modern rustic yang terinspirasi dari pedesaan Inggris.

(Deretan Potret Rumah Mewah Baru Lisa BLACKPINK di Beverly Hills, Foto: Robbreport)