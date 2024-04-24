Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Wanita Ini Nekat Boyong Mayat ke Bank Demi Dapat Dana Pinjaman

Estermia , Jurnalis-Rabu, 24 April 2024 |19:30 WIB
Wanita Ini Nekat Boyong Mayat ke Bank Demi Dapat Dana Pinjaman
Wanita nekat boyong mayat ke bank demi uang pinjaman, (Foto: Tangkapan layar Youtube Band Jornalismo)
A
A
A

DEMI uang, memang tak sedikit orang yang berani berbuat nekat hingga terkadang di luar logika. Contohnya satu insiden mengejutkan terjadi di salah satu bank di Rio de Janeiro, Brasil satu ini.

Bagaimana tidak mengejutkan banyak orang, pasalnya dilaporkan ada seorang wanita berusia 42 tahun bernama Erika de Souza Vieira Nunes diduga membawa orang mati ke bank untuk mendapatkan pinjaman bank atas namanya.

 BACA JUGA:

Pada tanggal 16 April, Erika membawa Paulo Roberto Braga, pria berusia 68 tahun yang menggunakan kursi roda, ke cabang bank Itau Unibanco di Bangu. Mengutip laporan dari Oddity Central, Rabu (24/4/2024), Erika mengaku sebagai keponakan dan pengasuh Braga yang ingin membantunya mendapatkan pinjaman bank sebesar BRL17000 atau sekira Rp53,4 juta.

(Foto: Youtube Band Jornalismo)

Namun, staf bank curiga dengan Braga yang tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Erika terus bersikeras bahwa Braga hanyalah orang yang pendiam dan tenang, bahkan ia sempat mencoba berbicara dengannya meskipun jelas dia tidak mampu menjawab.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/612/3070727/viral_pancake-3IkY_large.jpg
Viral Pedagang Kaki Lima Ini Jual Pancake Bergambar Vadel, Netizen Auto Nggak Nafsu Makan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/298/3070725/viral_food_vlogger-neco_large.jpg
Viral Food Vlogger Ini Diboikot Pengusaha Kuliner Jogja Karena Beri Review Nyeleneh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/612/3042388/media_sosial_dobrak_cara_tradisional_meraih_kepopuleran-JCOF_large.jpg
Media Sosial Dobrak Cara Tradisional Meraih Kepopuleran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/612/3023207/potret-david-beckham-jadi-bapak-bapak-pensiunan-sibuk-panen-daun-bawang-LCVv9EXC5j.jpg
Potret David Beckham Jadi Bapak-bapak Pensiunan, Sibuk Panen Daun Bawang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/298/3023178/heboh-potret-mirip-lafadz-allah-di-irisan-daging-kurban-yzRnLujQdq.jpg
Heboh Potret Mirip Lafadz Allah di Irisan Daging Kurban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/612/3023136/viral-kisah-gadis-beri-rating-hantu-yang-pernah-dilihat-pocong-kepo-hingga-nyi-roro-kidul-2jOkvMgUct.jpg
Viral Kisah Gadis Beri Rating Hantu yang Pernah Dilihat, Pocong Kepo hingga Nyi Roro Kidul
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement