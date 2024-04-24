Wanita Ini Nekat Boyong Mayat ke Bank Demi Dapat Dana Pinjaman

DEMI uang, memang tak sedikit orang yang berani berbuat nekat hingga terkadang di luar logika. Contohnya satu insiden mengejutkan terjadi di salah satu bank di Rio de Janeiro, Brasil satu ini.

Bagaimana tidak mengejutkan banyak orang, pasalnya dilaporkan ada seorang wanita berusia 42 tahun bernama Erika de Souza Vieira Nunes diduga membawa orang mati ke bank untuk mendapatkan pinjaman bank atas namanya.

Pada tanggal 16 April, Erika membawa Paulo Roberto Braga, pria berusia 68 tahun yang menggunakan kursi roda, ke cabang bank Itau Unibanco di Bangu. Mengutip laporan dari Oddity Central, Rabu (24/4/2024), Erika mengaku sebagai keponakan dan pengasuh Braga yang ingin membantunya mendapatkan pinjaman bank sebesar BRL17000 atau sekira Rp53,4 juta.

(Foto: Youtube Band Jornalismo)

Namun, staf bank curiga dengan Braga yang tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Erika terus bersikeras bahwa Braga hanyalah orang yang pendiam dan tenang, bahkan ia sempat mencoba berbicara dengannya meskipun jelas dia tidak mampu menjawab.