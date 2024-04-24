Tips Hadapi Tantrum Anak dalam 4 Langkah

MENGHADAPI anak tantrum memang bisa sangat menyusahkan, apalagi jika mereka melakukannya di luar rumah. Tantrum memang merupakan bagian dari tumbuh kembang anak ketika mereka merasakan emosi.

Dr.dr.I Gusti Ayu Trisna Windiani Sp.A(K), anggota Satgas Tumbuh Kembang Anak Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), mengatakan orang tua bisa mengatasi anak tantrum dengan metode RIDD.

Cara RIDD yang pertama adalah Remain calm, artinya orang tua harus tetap tenang saat menghadapi anak yang suka mengamuk. Jangan membentak dan beri waktu pada anak untuk mengatur emosinya

"Jadi ketika anak kita tantrum, kita harus tetap tenang, jangan teriak-teriak, tenangkan suaramu, kalau kamu teriak, anakmu akan berlipat ganda." tantrum, ini tandanya kamu harus memberinya waktu,” ujarnya seperti dilansir dari Antara.

Pilihan lainnya adalah Ignore alias mengabaikan. Tapi, bukan berarti Anda melupakan anak tersebut. Tetap memperhatikan perilaku anak yang dapat membahayakan diri sendiri atau orang lain, dan akan menimbulkan kerugian.

Ketiga, orang tua atau wali dapat mengalihkan perhatian anak dan membiarkan anak hingga tantrumnya selesai, yang dikenal dengan Distract the child. "Beri dia waktu, beri dia waktu untuk mengeluarkan tenaganya untuk mengamuk," jelas Trisna.

Saat anak sudah merasa aman dan tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain, orang tua bisa berkata "iya" pada anak (Do say ye). Meski demikian, Trisna mengingatkan agar permintaan mereka tidak dianggap enteng jika anak menangis karena meminta.