Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Tips Hadapi Tantrum Anak dalam 4 Langkah

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Rabu, 24 April 2024 |15:05 WIB
Tips Hadapi Tantrum Anak dalam 4 Langkah
Anak Tantrum. (Foto: Freepik)
A
A
A

MENGHADAPI anak tantrum memang bisa sangat menyusahkan, apalagi jika mereka melakukannya di luar rumah. Tantrum memang merupakan bagian dari tumbuh kembang anak ketika mereka merasakan emosi.

Dr.dr.I Gusti Ayu Trisna Windiani Sp.A(K), anggota Satgas Tumbuh Kembang Anak Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), mengatakan orang tua bisa mengatasi anak tantrum dengan metode RIDD.

Cara RIDD yang pertama adalah Remain calm, artinya orang tua harus tetap tenang saat menghadapi anak yang suka mengamuk. Jangan membentak dan beri waktu pada anak untuk mengatur emosinya

"Jadi ketika anak kita tantrum, kita harus tetap tenang, jangan teriak-teriak, tenangkan suaramu, kalau kamu teriak, anakmu akan berlipat ganda." tantrum, ini tandanya kamu harus memberinya waktu,” ujarnya seperti dilansir dari Antara.

Pilihan lainnya adalah Ignore alias mengabaikan. Tapi, bukan berarti Anda melupakan anak tersebut. Tetap memperhatikan perilaku anak yang dapat membahayakan diri sendiri atau orang lain, dan akan menimbulkan kerugian.

Ketiga, orang tua atau wali dapat mengalihkan perhatian anak dan membiarkan anak hingga tantrumnya selesai, yang dikenal dengan Distract the child. "Beri dia waktu, beri dia waktu untuk mengeluarkan tenaganya untuk mengamuk," jelas Trisna.

Saat anak sudah merasa aman dan tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain, orang tua bisa berkata "iya" pada anak (Do say ye). Meski demikian, Trisna mengingatkan agar permintaan mereka tidak dianggap enteng jika anak menangis karena meminta.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/612/3157331/anak-4qoM_large.jpg
Hari Anak Nasional, Menteri PPPA: Anak-Anak Butuh Tontonan yang Sesuai Usia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/612/3147913/anak_gtm-s8Eq_large.jpg
Anak Susah Makan? Coba Cek Pola Tidurnya Moms
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/612/3147905/anak_menangis-xPK4_large.jpg
Anak Menangis Terus Bukan Berarti Cengeng, Pahami Ini Moms
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/612/3067051/anak_sekolah-nQg1_large.jpg
Punya Anak Laki-Laki, Begini Tips Hindarkan Mereka dari Tawuran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/10/612/3047089/anak_main_di_playground-RX5A_large.jpg
Playground Indoor Terbesar di Jakarta Pusat Ini Bisa Jadi Inspirasi Habiskan Weekend Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/612/3042101/anak_picky_eater-RGWc_large.jpg
Begini Cara Paling Mudah Akali Anak yang Pilih-Pilih Makanan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement