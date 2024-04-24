Profil dan Potret Andres Sinathrya, Anak Donna Agnesia dan Darius yang Dipanggil Seleksi Timnas Indonesia U-16

PROFIL dan potret Andres Sinathrya, anak Donna Agnesia dan Darius yang dipanggil seleksi Timnas Indonesia U-16. Apalagi kedua orangtuanya sangat bangga terhadap anak keduanya.

Beberapa warganet pun memberikan selamat untuk Donna Agnesia dan Darius Sinathrya. Selain itu, banyak yang ingin tahu mengenai sosok dari Andres.

Berikut profil dan potret Andres Sinathrya, anak Donna Agnesia dan Darius yang dipanggil seleksi Timnas Indonesia U-16:

- Profil Andres Sinathrya





Pemilik nama lengkap Diego Andres Sinathrya Kartoprawiro ini adalah anak kedua dari Darius dan Donna Agnesia, yang lahir di Jakarta pada 5 Mei 2009.

Anak kedua mereka memang sudah memiliki hobi bermain sepak bola sejak kecil. Dinilai ada bakat di bidang ini, Darius dan Donna lantas mendukung penuh anaknya untuk menjadi pesepakbola profesional.

Keduanya menyekolahkan Diego Andres Sinathrya di akademi ICEF (The International Center of European Football) yang ada di Prancis. Tidak hanya Diego, anak pertamanya yaitu Lionel Nathan juga bersekolah di sana. Itu artinya, baik Diego maupun Lionel tengah belajar di Paris Saint-Germain (PSG) Academy Pro Residency Greater Geneva.