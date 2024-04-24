Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Profil dan Potret Andres Sinathrya, Anak Donna Agnesia dan Darius yang Dipanggil Seleksi Timnas Indonesia U-16

Profil dan Potret Andres Sinathrya, Anak Donna Agnesia dan Darius yang Dipanggil Seleksi Timnas Indonesia U-16
Profil dan potret Andres Sinathrya (Foto: Instagram)
A
A
A

PROFIL dan potret Andres Sinathrya, anak Donna Agnesia dan Darius yang dipanggil seleksi Timnas Indonesia U-16. Apalagi kedua orangtuanya sangat bangga terhadap anak keduanya.

Beberapa warganet pun memberikan selamat untuk Donna Agnesia dan Darius Sinathrya. Selain itu, banyak yang ingin tahu mengenai sosok dari Andres.

Berikut profil dan potret Andres Sinathrya, anak Donna Agnesia dan Darius yang dipanggil seleksi Timnas Indonesia U-16:

- Profil Andres Sinathrya

darius

Pemilik nama lengkap Diego Andres Sinathrya Kartoprawiro ini adalah anak kedua dari Darius dan Donna Agnesia, yang lahir di Jakarta pada 5 Mei 2009.

Anak kedua mereka memang sudah memiliki hobi bermain sepak bola sejak kecil. Dinilai ada bakat di bidang ini, Darius dan Donna lantas mendukung penuh anaknya untuk menjadi pesepakbola profesional.

Keduanya menyekolahkan Diego Andres Sinathrya di akademi ICEF (The International Center of European Football) yang ada di Prancis. Tidak hanya Diego, anak pertamanya yaitu Lionel Nathan juga bersekolah di sana. Itu artinya, baik Diego maupun Lionel tengah belajar di Paris Saint-Germain (PSG) Academy Pro Residency Greater Geneva.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/26/612/3150688//7_hal_yang_wajib_dihindari_di_depan_anak_perempuan_ala_darius_dan_donna-ovuN_large.jpg
7 Hal yang Wajib Dihindari di Depan Anak Perempuan ala Darius dan Donna
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/33/3145110//darius_sinathrya-ENpO_large.jpg
Timnas Indonesia Menang Atas China, Darius Sinathrya: Terima Kasih buat Perjuangan Kalian!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/21/33/3140925//darius_sinathrya-OJpV_large.jpg
Kabar Duka, Ayah Darius Sinathrya Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/09/33/3137571//paus_leo_xiv-F0kY_large.jpg
Darius Sinathrya dan Donna Agnesia Antusias Sambut Paus Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/06/33/3136611//darius_sinathrya-Lx9d_large.jpg
Darius Sinathrya Akui Hubungannya dengan sang Putri Sempat Merenggang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/21/33/3132563//donna_agnesia-A4sF_large.jpg
Paus Fransiskus Meninggal Dunia, Donna Agnesia dan Darius Sinathrya Sampaikan Duka Mendalam
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement