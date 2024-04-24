Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Dokter Reisa Kenang Sosok Mooryati Soedibyo: Panutanku

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Rabu, 24 April 2024 |08:24 WIB
Dokter Reisa Kenang Sosok Mooryati Soedibyo: Panutanku
Dokter Reisa. (Foto: Instagram)
A
A
A

PENDIRI Mustika Ratu, Mooryati Soedibyo, meninggal dunia hari ini pukul 01.00 WIB. cucu Raja Kasunanan Surakarta Paku Bowono X itu wafat di usia 96 tahun.

Kepergian Mooryati Soedibyo untuk selama-lamanya ini menyisakan duka bagi banyak orang, termasuk Dokter Reisa Brotoasmoro. Lewat unggahan Instagram @reisabrotoasmoro, dia mencurahkan isi hati terdalamnya dan mengaku sangat sedih atas kabar ini.

Dokter Reisa

"Innalillahi wa innailaihi rojiun. Turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya ibu Hj DR.BRA. Mooryati Soedibyo, S.S., M.Hum. Semoga almarhum diterima segala amal ibadahnya oleh Allah SWT, dilapangkan kuburnya, dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan kekuatan iman lahir batin," tulis dr Reisa, dikutip MNC Portal.

Di keterangan yang sama, dr Reisa juga mengungkapkan bahwa dirinya akan sangat merindukan almarhum. Terlebih, Wakil Ketua II Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Periode 2004-2009 itu banyak berbuat baik untuknya.

"I'm gonna miss you, Bu Moor. (Ibu adalah) Sosok panutan, sumber inspirasi. Terima kasih atas segala kebaikan dan kasih sayang selama ini," ungkap dr Reisa.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/12/612/3033657/dokter_reisa-v0ZC_large.jpg
Potret Gemas dr Reisa dengan Outfit Serba Pink, Bu Dokter Imut Banget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/07/02/194/2622293/7-gaya-dokter-reisa-liburan-di-labuan-bajo-cetar-membahana-aJq9MY1ph3.jpg
7 Gaya Dokter Reisa Liburan di Labuan Bajo, Cetar Membahana!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/02/01/481/2540858/dokter-reisa-ungkap-2-syarat-pasien-covid-19-boleh-lakukan-isoman-mj3aMSGjlc.jfif
Dokter Reisa Ungkap 2 Syarat Pasien Covid-19 Boleh Lakukan Isoman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/10/12/611/2484925/cantiknya-dokter-reisa-selfie-berlatar-sunset-netizen-mirip-gal-gadot-FBhoe0iGKy.jpg
Cantiknya Dokter Reisa Selfie Berlatar Sunset, Netizen: Mirip Gal Gadot!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/09/24/481/2476465/dokter-reisa-indonesia-sudah-capai-target-vaksinasi-covid-19-dari-who-fgjb8yBSvV.jpg
Dokter Reisa: Indonesia Sudah Capai Target Vaksinasi Covid-19 dari WHO
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/08/20/481/2458574/dokter-reisa-ungkap-alasan-anak-minimal-berusia-12-tahun-bisa-divaksin-Fo1JIJNMMM.jfif
Dokter Reisa Ungkap Alasan Anak Minimal Berusia 12 Tahun Bisa Divaksin
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement