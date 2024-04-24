Dokter Reisa Kenang Sosok Mooryati Soedibyo: Panutanku

PENDIRI Mustika Ratu, Mooryati Soedibyo, meninggal dunia hari ini pukul 01.00 WIB. cucu Raja Kasunanan Surakarta Paku Bowono X itu wafat di usia 96 tahun.

Kepergian Mooryati Soedibyo untuk selama-lamanya ini menyisakan duka bagi banyak orang, termasuk Dokter Reisa Brotoasmoro. Lewat unggahan Instagram @reisabrotoasmoro, dia mencurahkan isi hati terdalamnya dan mengaku sangat sedih atas kabar ini.

"Innalillahi wa innailaihi rojiun. Turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya ibu Hj DR.BRA. Mooryati Soedibyo, S.S., M.Hum. Semoga almarhum diterima segala amal ibadahnya oleh Allah SWT, dilapangkan kuburnya, dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan kekuatan iman lahir batin," tulis dr Reisa, dikutip MNC Portal.

Di keterangan yang sama, dr Reisa juga mengungkapkan bahwa dirinya akan sangat merindukan almarhum. Terlebih, Wakil Ketua II Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Periode 2004-2009 itu banyak berbuat baik untuknya.

"I'm gonna miss you, Bu Moor. (Ibu adalah) Sosok panutan, sumber inspirasi. Terima kasih atas segala kebaikan dan kasih sayang selama ini," ungkap dr Reisa.