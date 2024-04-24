Ini Perbedaan Etika Raffi Ahmad dan Nagita Slavina saat Berbagi Makan dengan Karyawan

INI perbedaan etika Raffi Ahmad dan Nagita Slavina saat berbagi makan dengan karyawan. Pasalnya keduanya menjadi soroton di media sosial.

Beberapa warganet membandingkan kebiasaan Raffi Ahmad dan Nagita saat berbagi makanan dengan karyawan. Adapun, netizen menemukan sikap dan cara ayah Rayyanza memperlakukan karyawannya berbeda dengan istrinya.

Berikut ini perbedaan etika Raffi Ahmad dan Nagita Slavina saat berbagi makan dengan karyawan:

- Raffi Ahmad





Dalam beberapa video lama di akun youtube @Ransentertainment memperlihatkan tata cara Raffi memberikan makanan kepada karyawannya. Salah satunya dia jarang memberik bekas makanannya kepada karyawan. Sebab, Raffi malah memberikan makanan baru kepada karyawannya untuk mencicipinya.

Tidak hanya itu, dia bahkan tidak segan melahap makanan bekas dari gigitan dari karyaewannya. Tentunya sikap dan etika Raffi berbeda terbalik dengan Nagita Slavina.