HOME WOMEN LIFE

Profil Mooryati Soedibyo, Pendiri Mustika Ratu yang Meninggal di Usia 96 Tahun

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Rabu, 24 April 2024 |08:14 WIB
Profil Mooryati Soedibyo, Pendiri Mustika Ratu yang Meninggal di Usia 96 Tahun
Mooryati Soedibyo. (Foto: Mustika Ratu)
A
A
A

PENDIRI Mustika Ratu Mooryati Soedibyo meninggal dunia pada usia 96 tahun. Kepergian cucu Raja Kasunanan Surakarta Paku Bowono X ini disampaikan salah satu MC Tantowi Yahya di akun Instagram miliknya @tantowiyahyaofficial.

"Telah berpulang ke pangkuan-NYA, Ibu DR.H.BRA. Mooryati Soedibyo pada hari Rabu, 24 April, jam 01.00 WIB dini hari pada usia 96 tahun (5 Januari 1928 - 24 April 2024). Innalillahiwainnailaihirojiun," tulis Tantowi.

"Selamat jalan Bu Moor. Semoga seluruh amal ibadah dan kebaikan ibu semasa hidup akan meringankan langkah ibu kembali ke pangkuan-NYA. Saya bersaksi ibu adalah orang baik yang telah banyak berbuat bagi bangsa ini," tambah dia.

Sebelum mendirikan Mustika Ratu, dia memang hobi minum jamu hingga akhirnya dikembangkannya menjadi usaha. Adapun ramuan jamu yang digunakan adalah resep Keraton Surakarta.

Bahkan, produknya mulai diekspor ke berbagai negara lain seperti Rusia, Belanda, Jepang, Afrika Selatan, Timur Tengah, Malaysia dan Brunei. Setelah bisnis jamu pada 1975 itu berkembang, dia pun mendirikan Mustika Ratu pada 1978.

Berikut profil Mooryati Soedibyo seperti dilansir dari berbagai sumber

Lahir:5 Januari 1928

