HOME WOMEN LIFE

Viral Kisah Pengantin Kesurupan karena Tak Ziarah Kubur Sebelum Akad, Netizen Merinding

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Rabu, 24 April 2024 |08:07 WIB
Viral Kisah Pengantin Kesurupan karena Tak Ziarah Kubur Sebelum Akad, Netizen Merinding
Viral Pengantin Kesurupan. (Foto: Tiktok)
A
A
A

PERNIKAHAN merupakan penyatuan bukan hanya dua insan, tapi juga dua keluarga bahkan dua kebudayaan. Biasanya, setiap keluarga akan memliki kebudayaan dan juga kebiasaan masing-masing.

Nah, make Up Artist ini menceritakan momen seorang pengantin yang diduga mengalami kesurupan karena tidak melakukan salah satu kebiasaan di wilayah tersebut. Cerita ini pun dia ungkapkan lewat akun TikTok, @nikenmakeup_.

Usut punya usut, pengantin yang berada di Kendari, Sulawesi Tenggara tersebut tak melakukan ziarah kubur sebelum akad nikah dan jadi penyebab kerasukan makhluk halus.

Viral Pengantin Kesurupan

“Pembelajaran buat kita semua pengantin, jangan lupa ziarah kubur ya. Karena pernikahan itu sifatnya sakral,” tulis akun itu.

MUA itu juga merekam suara diduga sang pengantin yang tengah kerasukan. Pengantin wanita itu terdengar tertawa dan berusaha disadarkan oleh sanak keluarga. “Istighfar kau nak,” ucap salah satu keluarga pengantin.

Viral Pengantin Kesurupan

MUA ini pun menceritakan kronologi kejadian mengerikan itu. Ia menjelaskan sang pengantin rupanya tak melakukan ziarah kubur sebelum menikah. Sebelumnya, pengantin wanita yang tak diketahui identitasnya ini juga merasa gelisah jelang akad nikah.

Saat dirias, pengantin itu pun kerasukan makhluk halus yang diduga arwah dari sanak keluarganya. Diketahui pengantin ini belum berziarah ke makam paman dan kakaknya yang sudah meninggal dunia. “Ternyata dia di datangi/dikasih lihat (almarhum), tak lama belum selesai makeup masih 30%, pengantin menangis/tertawa seperti kerasukan,” jelasnya.

