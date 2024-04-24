Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Cara Memilih Produk Lipstik yang Tepat untuk Bibir, Berikut Tips Lengkapnya

MNC Media , Jurnalis-Rabu, 24 April 2024 |21:25 WIB
Cara Memilih Produk Lipstik yang Tepat untuk Bibir, Berikut Tips Lengkapnya
Yips memilih lipstik yang tepat untuk bibir. (Foto: Soulyu)
A
A
A

LIPSTIK dapat dikatakan sebagai salah satu produk makeup yang sering digunakan oleh banyak wanita. Namun, memilih produk lipstik dengan warna dan bahan yang tidak tepat dapat menyebabkan masalah seperti warna yang tidak sesuai, bibir menjadi kering, atau mengelupas

Agar kalian tidak salah dalam memilih, berikut adalah beberapa tips untuk memilih lipstik yang tepat untuk bibir kalian.

1. Perhatikan Bahan-bahannya

Carilah produk lipstik yang mengandung bahan-bahan alami. Lip Flush dari Soulyu, misalnya, mengandung bahan-bahan alami seperti Vitamin E, Jojoba Oil, dan Ekstrak Ginseng yang dapat memberikan kelembaban pada bibir, serta memberikan hasil yang lembut, powdery, dan tahan lama.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/611/3164746/lipstik-CVDW_large.jpg
Bye Bye Bibir Kering! Ini Cara Pilih Lipstik yang Tepat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/611/3164744/lipstik-y5wp_large.jpg
Pilih Lip Tint atau Lipstik? Simak Bedanya di Sini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/611/3160058/lipstik-wUkj_large.jpg
8 Lipstik dengan SPF Terbaik: Cantik Sekaligus Lindungi Bibir dari Sinar Matahari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/611/3072607/lipstik-EU9x_large.jpg
Cara Mudah Memilih Warna Lipstik agar Sesuai Kulit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/08/612/2980794/tahapan-dan-tata-cara-memakai-lipstik-yang-benar-dahului-dengan-pelembab-bibir-YolrdLUxVg.jpg
Tahapan dan Tata Cara Memakai Lipstik yang Benar, Dahului dengan Pelembab Bibir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/29/611/2977023/tren-lipstik-2024-ekspresi-diri-yang-mencerahkan-KTjabtfEE6.jpg
Tren Lipstik 2024: Ekspresi Diri yang Mencerahkan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement