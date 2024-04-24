Cara Memilih Produk Lipstik yang Tepat untuk Bibir, Berikut Tips Lengkapnya

LIPSTIK dapat dikatakan sebagai salah satu produk makeup yang sering digunakan oleh banyak wanita. Namun, memilih produk lipstik dengan warna dan bahan yang tidak tepat dapat menyebabkan masalah seperti warna yang tidak sesuai, bibir menjadi kering, atau mengelupas

Agar kalian tidak salah dalam memilih, berikut adalah beberapa tips untuk memilih lipstik yang tepat untuk bibir kalian.

BACA JUGA: Keseruan Kegiatan Make Up Class Karyawan MNC Group Bersama Soulyu Beauty

1. Perhatikan Bahan-bahannya

Carilah produk lipstik yang mengandung bahan-bahan alami. Lip Flush dari Soulyu, misalnya, mengandung bahan-bahan alami seperti Vitamin E, Jojoba Oil, dan Ekstrak Ginseng yang dapat memberikan kelembaban pada bibir, serta memberikan hasil yang lembut, powdery, dan tahan lama.