5 Manfaat Minyak Kemiri untuk Kecantikan, dari Obati Jerawat hingga Rawat Rambut

MINYAK kemiri merupakan minyak ekstrak hasil biji tumbuhan kemiri (Aleurites moluccanus). Proses ekstraksi sendiri biasanya dilakukan dari pemerasan dan pemurnian biji untuk memperoleh minyaknya.

Pohon kemiri pun banyak tumbuh di wilayah Asia Tenggara dan Kepulauan Pasifik. Biji kemiri memiliki ukuran kecil dan keras dan memiliki kadar minyak yang cukup tinggi. Nah, berikut beberapa manfaat minyak kemiri untuk tubuh Anda.

Merawat Rambut

Minyak kemiri memiliki kandungan asam lemak omega-3 dan omega-9 serta vitamin E. Penggunaan rutin minyak kemiri pada rambut akan membantu kita mengatasi masalah rambut kering, rapuh, dan merangsang pertumbuhan rambut.

Melengkapkan Kulit

Minyak kemiri pun memiliki pelembap alami yang efektif untuk kulit karena mengandung Vitamin E. Minyak kemiri pun ampuh untuk mengurangi ketombe, mengatasi masalah kulit kering dan bersisik serta menjaga kelembapan kulit.

Mengurangi Jerawat

Dengan sifat antiinflamasi dan antibakteri yang dimiliki oleh minyak kemiri, maka akan sangat membantu mengurangi peradangan dan jerawat. Penggunaan minyak kemiri secara teratur akan membantu membersihkan pori-pori, sehingga dapat mengurangi kemerahan serta pembengkakan yang disebabkan oleh jerawat.