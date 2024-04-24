Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Berkaca Kasus Parto Patrio, Ini Gejala Penyakit Batu Ginjal

Devi Pattricia , Jurnalis-Rabu, 24 April 2024 |22:11 WIB
Berkaca Kasus Parto Patrio, Ini Gejala Penyakit Batu Ginjal
Gejala penyakit batu ginjal. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

PELAWAK Parto Patrio dilarikan ke rumah sakit menggunakan ambulans. Hal ini dibagikan langsung oleh sang istri, Dina Risty melalui akun Instagramnya @dienz_36.

Pria yang akrab disapa Parto itu juga sempat terlihat terbaring lemas di kasur rumah sakit. Kabarnya Parto didiagnosis mengalami pembengkakan dan batu ginjal. Kondisi tersebut yang membuatnya harus segera dilarikan ke rumah sakit dan melakukan prosedur operasi.

Lantas bagaimana gejala yang muncul akibat terjadinya penyakit batu ginjal?

Melansir berbagai sumber, Rabu (24/4/2024), batu ginjal merupakan sebuah kondisi ketika terjadinya pengumpulan kristal yang terbentuk dari mineral dan zat lain di saluran kemih. Pada sebagian besar kasusnya, batu tersebut bisa keluar dengan sendirinya dari tubuh ketika buang air kecil. Akan tetapi rasa sakit yang ditimbulkan bisa begitu hebat saat batu tersebut keluar.

Oleh karenanya, banyak orang yang memerlukan prosedur operasi untuk memecah serta mengeluarkan batu, apabila batu tersebut tidak dapat keluar dengan sendirinya atau menyebabkan penyumbatan.

