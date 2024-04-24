Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Novia Situmeang Apresiasi Acara Oke Care Bertajuk Doctor on The Road Bersama RSGM Yarsi

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 24 April 2024 |21:54 WIB
Novia Situmeang Apresiasi Acara Oke Care Bertajuk Doctor on The Road Bersama RSGM Yarsi
Novia Situmeang. (Foto: MPI/ Aldhi Chandra)
PENYANYI Novia Situmeang hadir dan memeriahkan acara Oke Care bertajuk Doctor on The Road yang diselenggarakan Okezone bersama RSGM Yarsi.

Acara yang juga dihadiri oleh Yadi Hendriana selaku Director Business and Operation MNC Portal Indonesia, dan narasumber yang kompeten di bidang gigi dan mulut, drg. Mia Mariani dan drg. Rezky Floura.

Acara tersebut berisi talk show yang membahas soal tips sederhana merawat kesehatan gigi di lingkungan kerja. Top 6 Indonesian Idol 12, Novia Situmeang mengaku sebelum jadi penyanyi seperti saat ini. Dia termasuk orang yang kurang peduli dengan kesehatan gigi.

"Terus aku juga tipikal orang yang males sikat gigi. Jadi gosok gigi nya cuma pas mandi doang, kalau sekarang karena udah kita nyanyi juga kan gigi nya kelihatan jadi kayak harus merawat," kata Novia Situmeang dalam sesi talk show di Auditorium Sindo, Jakarta Pusat, Rabu (24/4/2024).

Novia Situmeang

