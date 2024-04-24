Tips Jaga Kesehatan Gigi di Lingkungan Kerja, Bikin Nyaman Beraktivitas

KETIKA bekerja bukan cuma penampilan luar saja yang wajib diperhatikan, namun kesehatan mulut dan gigi juga penting untuk dijaga.

Lalu bagaimana tips merawat gigi di lingkungan kerja, agar bekerja dan beraktivitas jadi nyaman?

Dokter gigi dan mulut, Rezky Floura membagikan tips merawat gigi dengan cara sederhana, dalam acara yang bertajuk 'Doctor on The Road' yang digelar Okezone bersama RSGM Yarsi, Rabu (24/4/2024).

1. Bawa Dental Kit ke Kantor

Untuk Anda yang sering sarapan di kantor, tips pertama merawat kesehatan gigi yaitu dengan menyikat gigi setelah sarapan. Oleh karena itu wajib membawa dental kit ke kantor dan disarankan untuk membawa floss.

2. Flossing

Tips selanjutnya yaitu dengan teknik flossing. Teknik membersihkan gigi menggunakan benang.

"Nanti bisa lakukan flossing setelah makan siang. Setelah sarapan bisa sikat gigi dulu. Se simple itu tapi efektif dan dampak nya sangat signifikan untuk kesehatan gigi dan mulut," kata drg. Rezky Floura saat ditemui tim MNC Portal Indonesia, di Auditorium Sindo, Jakarta, Rabu (24/4/2024).

3. Obat Kumur Bila Perlu

Dokter Rezky Floura juga menyarankan untuk membawa obat kumur ke kantor. Namun penggunaan obat kumur jangan terlalu sering. Minimal pakai obat kumur seminggu tiga kali.

"Karena memang floral dalam mulut kita juga udah punya self cleansing sendiri jadi baiknya penggunaan nya tidak terlalu sering seminggu bisa tiga kali saja. Atau kalau misalnya sedang sariawan atau ada sakit," tuturnya.

Sebagai informasi, acara ini merupakan agenda regular tahunan yang dilakukan oleh Okezone.com yang merupakan bagian dari MNC Portal Indonesia. Bukan cuma membahas soal kesehatan gigi, dalam acara tersebut ada juga MCU (Medical Check up) secara gratis untuk para karyawan.