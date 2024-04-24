Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Tips Jaga Kesehatan Gigi di Lingkungan Kerja, Bikin Nyaman Beraktivitas

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 24 April 2024 |19:00 WIB
Tips Jaga Kesehatan Gigi di Lingkungan Kerja, Bikin Nyaman Beraktivitas
Okezone dan RSGM Yarsi mengadakan medical checkup gratis. (Foto: MPI/ Aldhi Chandra)
A
A
A

KETIKA bekerja bukan cuma penampilan luar saja yang wajib diperhatikan, namun kesehatan mulut dan gigi juga penting untuk dijaga.

Lalu bagaimana tips merawat gigi di lingkungan kerja, agar bekerja dan beraktivitas jadi nyaman?

Dokter gigi dan mulut, Rezky Floura membagikan tips merawat gigi dengan cara sederhana, dalam acara yang bertajuk 'Doctor on The Road' yang digelar Okezone bersama RSGM Yarsi, Rabu (24/4/2024).

1. Bawa Dental Kit ke Kantor

Untuk Anda yang sering sarapan di kantor, tips pertama merawat kesehatan gigi yaitu dengan menyikat gigi setelah sarapan. Oleh karena itu wajib membawa dental kit ke kantor dan disarankan untuk membawa floss.

2. Flossing

Tips selanjutnya yaitu dengan teknik flossing. Teknik membersihkan gigi menggunakan benang.

Okezone dan RSGM Yarsi

"Nanti bisa lakukan flossing setelah makan siang. Setelah sarapan bisa sikat gigi dulu. Se simple itu tapi efektif dan dampak nya sangat signifikan untuk kesehatan gigi dan mulut," kata drg. Rezky Floura saat ditemui tim MNC Portal Indonesia, di Auditorium Sindo, Jakarta, Rabu (24/4/2024).

3. Obat Kumur Bila Perlu

Dokter Rezky Floura juga menyarankan untuk membawa obat kumur ke kantor. Namun penggunaan obat kumur jangan terlalu sering. Minimal pakai obat kumur seminggu tiga kali.

"Karena memang floral dalam mulut kita juga udah punya self cleansing sendiri jadi baiknya penggunaan nya tidak terlalu sering seminggu bisa tiga kali saja. Atau kalau misalnya sedang sariawan atau ada sakit," tuturnya.

Sebagai informasi, acara ini merupakan agenda regular tahunan yang dilakukan oleh Okezone.com yang merupakan bagian dari MNC Portal Indonesia. Bukan cuma membahas soal kesehatan gigi, dalam acara tersebut ada juga MCU (Medical Check up) secara gratis untuk para karyawan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/483/3161726/youtube_yava-ZXzn_large.jpg
Ricky Harun Prioritaskan Kesehatan, Ini Rahasia Kebiasaan Hidupnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/483/3077803/pound_fit-DcFz_large.jpg
Mengenal Pound Fit, Olahraga Viral yang Sempat Dilakukan di Stasiun MRT Bundaran HI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/483/3077389/garam_meja-WUIo_large.jpg
Studi Sebut Menambahkan Garam Meja ke Makanan Bisa Tingkatkan Resiko Kanker Perut, Ini Penjelasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/483/3076943/kemenkes-86Pq_large.jpg
Pentingnya Ragam Mikronutrien bagi Ibu Hamil, Ini Penjelasan Menkes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076531/mandi-UonD_large.jpg
Wajib Mandi usai Kehujanan, Ternyata Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076530/asam_urat-SaUk_large.jpg
Deretan Buah Penyebab Asam Urat, Waspada saat Mengonsumsinya!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement