Peduli Kesehatan Gigi, Okezone Bersama RSGM Yarsi Gelar Oke Care Bertajuk Doctor On The Road

KESEHATAN mulut dan gigi tidak boleh diabaikan begitu saja. Apalagi di lingkungan kerja, bau mulut dapat menimbulkan rasa kurang percaya diri. Oleh karena itu, Okezone selaku media portal dari MNC Portal Indonesia peduli dengan kesehatan gigi para karyawannya dengan menggelar Oke Care.

Acara bertajuk 'Doctor on The Road' turut dihadiri oleh Director Business and Operation MNC Portal Indonesia Yadi Hendriana, Marketing Manager RSGM Yarsi drg. Mia Mariani, MARS, Kepala Bagian Promosi Kesehatan RSGM Yarsi drg. Rezky Floura, serta dan Top 6 Indonesian Idol 12 Novia Situmeang.

"Makanya kita sebut Oke Care, kepedualin kita dari MNC portal kita berharap dokter merekomendasikan apa yang harus dilakukan," kata Yadi Hendriana dalam sambutan di Auditorium Gedung Sindo Jakarta Pusat, Rabu (24/4/2024).