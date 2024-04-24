Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Peduli Kesehatan Gigi, Okezone Bersama RSGM Yarsi Gelar Oke Care Bertajuk Doctor On The Road

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 24 April 2024 |15:32 WIB
Peduli Kesehatan Gigi, Okezone Bersama RSGM Yarsi Gelar Oke Care Bertajuk Doctor On The Road
Director Business and Operation MNC Portal Indonesia Yadi Hendriana melakukan medical checkup gratis. (Foto: MPI/ Ayu Utami)
A
A
A

KESEHATAN mulut dan gigi tidak boleh diabaikan begitu saja. Apalagi di lingkungan kerja, bau mulut dapat menimbulkan rasa kurang percaya diri. Oleh karena itu, Okezone selaku media portal dari MNC Portal Indonesia peduli dengan kesehatan gigi para karyawannya dengan menggelar Oke Care.

Acara bertajuk 'Doctor on The Road' turut dihadiri oleh Director Business and Operation MNC Portal Indonesia Yadi Hendriana, Marketing Manager RSGM Yarsi drg. Mia Mariani, MARS, Kepala Bagian Promosi Kesehatan RSGM Yarsi drg. Rezky Floura, serta dan Top 6 Indonesian Idol 12 Novia Situmeang.

"Makanya kita sebut Oke Care, kepedualin kita dari MNC portal kita berharap dokter merekomendasikan apa yang harus dilakukan," kata Yadi Hendriana dalam sambutan di Auditorium Gedung Sindo Jakarta Pusat, Rabu (24/4/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/483/3161726/youtube_yava-ZXzn_large.jpg
Ricky Harun Prioritaskan Kesehatan, Ini Rahasia Kebiasaan Hidupnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/483/3077803/pound_fit-DcFz_large.jpg
Mengenal Pound Fit, Olahraga Viral yang Sempat Dilakukan di Stasiun MRT Bundaran HI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/483/3077389/garam_meja-WUIo_large.jpg
Studi Sebut Menambahkan Garam Meja ke Makanan Bisa Tingkatkan Resiko Kanker Perut, Ini Penjelasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/483/3076943/kemenkes-86Pq_large.jpg
Pentingnya Ragam Mikronutrien bagi Ibu Hamil, Ini Penjelasan Menkes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076531/mandi-UonD_large.jpg
Wajib Mandi usai Kehujanan, Ternyata Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076530/asam_urat-SaUk_large.jpg
Deretan Buah Penyebab Asam Urat, Waspada saat Mengonsumsinya!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement