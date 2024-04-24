Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Presiden Jokowi Tanggapi soal Banyaknya PPDS yang Alami Depresi

Devi Pattricia , Jurnalis-Rabu, 24 April 2024 |20:00 WIB
Presiden Jokowi Tanggapi soal Banyaknya PPDS yang Alami Depresi
Presiden Joko Widodo. (Foto: Tangkapan layar)
A
A
A

KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) melaporkan adanya 2.714 peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Rumah Sakit Vertikal (RSV) atau rumah sakit yang berada di bawah pengelolaan Pemerintah Pusat mengalami gejala depresi ringan hingga sedang.

Padahal peran dokter spesialis sangat dibutuhkan, khususnya di rumah sakit daerah yang memiliki tenaga dokter spesialis yang amat terbatas. Menanggapi hal tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan bahwa adanya revisi Undang-Undang Kesehatan menjadi solusi untuk menangani permasalahan tersebut.

Bukan hanya merevisi sistem pelayanan kesehatan saja, melainkan juga untuk mempermudah calon-calon dokter yang hendak melanjutkan pendidikan serta karirnya menjadi dokter spesialis.

“Itu lah kenapa Undang-Undang kesehatan kita kemarin di revisi. Sehingga akan mempermudah dokter untuk masuk ke spesialis,” kata Jokowi kepada awak media saat ditemui di ICE BSD, Tangerang, Rabu (24/4/2024).

Presiden Jokowi

Jokowi menjelaskan undang-undang tersebut membuka peluang yang amat besar untuk perguruan tinggi untuk mencetuskan dokter-dokter berkualitas yang mampu mengatasi permasalah kesehatan di Indonesia.

Sehingga institusi pendidikan dan juga rumah sakit siap untuk melahirkan dokter-dokter spesialis handal dibutuhkan Indonesia.

“Membuka seluas-luasnya universitas, tentu saja dengan kualifikasi dan skrining yang baik,” tutur Jokowi.

“Agar institusi pendidikan kita, baik universitas maupun rumah sakit yang dituju itu betul-betul menghasilkan dokter dan dokter spesialis,” katanya.

