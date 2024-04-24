Parto Patrio Jatuh Sakit, Dilarikan ke Rumah Sakit Pakai Ambulans

ARTIS sekaligus pelawak Parto Patrio tampak berada di dalam mobil ambulans. Kabar tersebut dibagikan melalui video yang diunggah di akun media sosial.

Video Parto Patrio yang dibawa pakai ambulans itu berawal dari Instagram Story sang istri @dienz_36. Dalam unggahan tersebut tampak ayah penyanyi Amanda Caesa ini terbaring dengan kondisi yang membuat khawatir. Tak ada keterangan apapun dalam video tersebut. Tak lama, video tersebut viral dan dibagikan ulang oleh akun @rumpi_gosip.

BACA JUGA: Tenaga Medis Baru di Rumah Sakit Lapangan Yordania Mulai Menerima Pasien

"Cepat sembuh om Parto," tulis admin dari akun tersebut pada Selasa 23 April 2024 malam.

Belum diketahui pasti sakit yang dialami Parto sehingga harus dilarikan menggunakan ambulans. Meski begitu unggahan tersebut dibanjiri dengan doa semoga pelawak 63 tahun itu lekas pulih.

"Cepet pulih om," tulis akun @raha***.