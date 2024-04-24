4 Tips Mudah Bikin Kentang Goreng Sudah Layu Kembali Garing

KENTANG goreng tak dipungkiri memang jadi salah satu camilan, atau side dish favorit banyak orang dari berbagai usia. Tua muda, pria, atau pun wanita semua suka dengan kentang goreng.

Terlebih, selain mengenyangkan dan punya cita rasa enak, kentang goreng merupakan tipe camilan yang cocok untuk disantap kapan saja. Pagi hari, siang, sore, atau pun malam.

Namun akan menjadi menyebalkan saat sepiring kentang goreng ini berubah menjadi lembek, layu dan tidak renyah lagi. Rasanya seperti kehilangan kenikmatannya yang begitu menggoda.

Nah, tak perlu cemas sebetulnya ada tips jitu yang bisa membuat kentang goreng yang sudah terasa lembek alias layu bisa kembali renyah dalam sekejap. Melansir NDTV Food, Rabu (24/4/2024) berikut empat tipsnya.

1. Panggang di oven: Panaskan oven hingga 200 derajat Celcius, kemudian letakkan kentang goreng yang layu tersebut dalam satu lapisan di atas loyang yang dilapisi kertas roti.

Panggang selama 5-10 menit saja, hingga kentang goreng menjadi renyah kembali.