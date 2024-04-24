Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Restoran Ini Siap Beri Sebotol Wine Gratis ke Tiap Pengunjung, Asal..

Estermia , Jurnalis-Rabu, 24 April 2024 |15:30 WIB
Restoran Ini Siap Beri Sebotol Wine Gratis ke Tiap Pengunjung, Asal..
Restoran siap beri minuman wine gratis ke tiap pengunjung, (Foto: Freepik)
A
A
A

ERA digital seperti sekarang, dalam beraktivitas sehari-hari rasanya memang sangat sulit untuk melepaskan diri dari ponsel. Bahkan saat makan bersama, banyak orang yang lebih memilih bermain ponsel, daripada mengobrol langsung satu sama lain.

Nah, satu restoran yang berlokasi di Verona, Italia, punya cara unik untuk mendorong interaksi sosial dan menjauhkan para pengunjung yang datang ke restoran terikat dengan gadget atau gawai seperti ponsel.

 BACA JUGA:

Melansir laporan dari Metro UK, Rabu (24/4/2024) restoran bernama Al Condominio Ristorante Italiano memberikan penawaran menarik, karena  resto ini siap memberikan sebotol wine gratis kepada setiap pelanggan.

Minuman wine itu bisa didapatkan para pelanggan, jika pelanggan mau menyimpan ponsel mereka di loker khusus selama waktu bersantap di restoran. Sang pemilik restoran, Angelo Lella, menjelaskan bahwa tujuan dari program ini adalah untuk menciptakan suasana yang lebih ramah dan mendorong percakapan nyata antar pengunjung.

"Kami ingin membuka restoran yang berbeda dari yang lain," kata Lella.

"Jadi kami memilih format ini, pelanggan dapat memilih untuk meninggalkan ponsel pintar mereka sambil menikmati momen kebersamaan satu sama lain,” tambahnya.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/31/298/2963444/makan-gratis-di-restoran-hingga-127-kali-lansia-ini-akting-kena-stroke-1w3zBh2sxp.jpg
Makan Gratis di Restoran hingga 127 Kali, Lansia Ini Akting Kena Stroke
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/21/298/2942672/viral-warung-tenda-berkonsep-fine-dining-low-budget-cara-murah-belajar-table-manner-Zkf9XyW21e.jpg
Viral Warung Tenda Berkonsep Fine Dining Low Budget, Cara Murah Belajar Table Manner?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/24/298/2870577/manjakan-pelanggan-restoran-hotpot-ini-sediakan-layanan-cuci-rambut-MSxmorYsFY.jpg
Manjakan Pelanggan, Restoran Hotpot Ini Sediakan Layanan Cuci Rambut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/03/18/612/2563808/kenali-3-etika-dasar-saat-nongkrong-di-cafe-Hr8t4hzwhD.jpg
Kenali 3 Etika Dasar saat Nongkrong di Cafe
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/10/04/612/2481160/kenali-etika-memanggil-pelayan-di-restoran-hindari-4-cara-ini-ya-qPhfloIS4J.jpg
Kenali Etika Memanggil Pelayan di Restoran, Hindari 4 Cara Ini Ya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/08/18/612/2457491/biar-gak-kelihatan-barbar-begini-tips-saat-makan-sup-di-restoran-dDA73xBb7o.jpg
Biar Gak Kelihatan Barbar, Begini Tips saat Makan Sup di Restoran
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement