Restoran Ini Siap Beri Sebotol Wine Gratis ke Tiap Pengunjung, Asal..

ERA digital seperti sekarang, dalam beraktivitas sehari-hari rasanya memang sangat sulit untuk melepaskan diri dari ponsel. Bahkan saat makan bersama, banyak orang yang lebih memilih bermain ponsel, daripada mengobrol langsung satu sama lain.

Nah, satu restoran yang berlokasi di Verona, Italia, punya cara unik untuk mendorong interaksi sosial dan menjauhkan para pengunjung yang datang ke restoran terikat dengan gadget atau gawai seperti ponsel.

Melansir laporan dari Metro UK, Rabu (24/4/2024) restoran bernama Al Condominio Ristorante Italiano memberikan penawaran menarik, karena resto ini siap memberikan sebotol wine gratis kepada setiap pelanggan.

Minuman wine itu bisa didapatkan para pelanggan, jika pelanggan mau menyimpan ponsel mereka di loker khusus selama waktu bersantap di restoran. Sang pemilik restoran, Angelo Lella, menjelaskan bahwa tujuan dari program ini adalah untuk menciptakan suasana yang lebih ramah dan mendorong percakapan nyata antar pengunjung.

"Kami ingin membuka restoran yang berbeda dari yang lain," kata Lella.

"Jadi kami memilih format ini, pelanggan dapat memilih untuk meninggalkan ponsel pintar mereka sambil menikmati momen kebersamaan satu sama lain,” tambahnya.