Potret Selebgram Chandrika Chika, Mantan Thariq Halilintar yang Ditangkap karena Narkoba

SELEBGRAM Chandrika Chika menjadi perbincangan netizen setelah diamankan Polres Metro Jakarta Selatan karena kasus kasus penyalahgunaan narkoba. Chika bersama 6 orang lainnya diciduk pihak kepolisian di salah satu hotel di kawasan Karet Kuningan, Jakarta Selatan.

Bukti yang diamankan polisi adalah satu buah pods rokok elektrik dengan cairan berisi ganja dan dipakai secara bergiliran. Chika sendiri merupakan artis selebgram dan mantan kekasih Thariq Halilintar.

Sebagai seorang selebgram, dia aktif membagikan aktivitasnya. Seperti sebelum tertangkap pihak kepolisian, Chika sempat menikmati liburan di Bali. Momen itu dia bagikan di laman Instagramnya.

Berikut potret liburan Chika sebelum keciduk karena kasus penyalahgunaan narkoba, seperti dilansir dari Instagram @chndrika,l.

Foto selfie

Potret selfie Chika saat pose selfie. Dia terlihat memakai atasan motif warna merah dengan tampilan rambut digerai. Wajahnya juga terlihat cantik dengan makeup natural serta memancarkan senyum manis

“So pretty,” timpal @aladdin***

Mirror selfie

Momen Chika saat mirror selfie di villa mewah yang ia sewa. Tiktokers satu ini juga nampak masih mengenakan piyama dengan tampilan rambut dikuncir.