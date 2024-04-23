Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Model Indonesia Jalan Pakai Kebaya di China, Jadi Tontonan hingga Diminta Foto Bersama

Syifa Fauziah , Jurnalis-Rabu, 24 April 2024 |07:08 WIB
Viral Model Indonesia Jalan Pakai Kebaya di China, Jadi Tontonan hingga Diminta Foto Bersama
Viral Model Indonesia Berkebaya di China. (Foto: TikTok)
A
A
A

HARI Kartini jatuh pada 21 April kemarin dirayakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Salah satunya yang paling adalah dengan mengenakan kebaya.

Penggunaan kebaya di Hari Kartini sebagai pengingat bahwa selama hidupnya RA Kartini selalu berbusana kebaya. Kebaya juga menggambarkan perempuan dengan tipikal lemah lembut, sopan, tenang, damai dan penuh kasih.

Seperti baru-baru ini viral di media sosial seorang model asal Indonesia merayakan Hari Kartini dengan cara berbeda. Pasalanya dia berlenggok cantik mengenakan kebaya di China.

Viral Kebaya di China

Model bernama Nabila Ritura itu terlihat cantik memakai kebaya kutu baru warna hitam dipadukan dengan kain batik dan high heels. Ia juga menambahkan selendang warna merah yang khas dengan tampilan Jawa.

Nabila tampil total dengan rambut disanggul dan memakai polesan makeup tebal. Tak lupa ia menambahkan beberapa aksesori untuk menunjang penampilannya.

Di momen tersebut, Nabila terlihat percaya diri saat berjalanan di kerumunan masyarakat China. Dia menghampiri kawasan yang ramai kemudian berjalan bak sedang fashion show. Aksi Nabila ini tentu saja mencuri perhatian orang-orang yang ada di sana. Tidak sedikit dari mereka yang mengajak Nabila untuk berfoto.

Viral Kebaya di China

Melalui postingannya di Instagram, Nabila mengatakan ini salah satu cara dirinya untuk mengenalkan busana peninggalan RA Kartini ke masyarakat luas. Sebab dia merasa misi Kartini terasa terlupakan di zaman modern ini.

“Saya bertekad untuk dapat meneruskan perjuangannya untuk hak dan kesetaraan perempuan di mana pun. Dengan penuh keberanian dan tekad, saya bercita-cita menjadi Kartini modern di zaman ini,” tulis Nabila dalam keterangan fotonya dari Instagram @nabilaritura.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/612/3070727/viral_pancake-3IkY_large.jpg
Viral Pedagang Kaki Lima Ini Jual Pancake Bergambar Vadel, Netizen Auto Nggak Nafsu Makan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/298/3070725/viral_food_vlogger-neco_large.jpg
Viral Food Vlogger Ini Diboikot Pengusaha Kuliner Jogja Karena Beri Review Nyeleneh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/612/3042388/media_sosial_dobrak_cara_tradisional_meraih_kepopuleran-JCOF_large.jpg
Media Sosial Dobrak Cara Tradisional Meraih Kepopuleran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/612/3023207/potret-david-beckham-jadi-bapak-bapak-pensiunan-sibuk-panen-daun-bawang-LCVv9EXC5j.jpg
Potret David Beckham Jadi Bapak-bapak Pensiunan, Sibuk Panen Daun Bawang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/298/3023178/heboh-potret-mirip-lafadz-allah-di-irisan-daging-kurban-yzRnLujQdq.jpg
Heboh Potret Mirip Lafadz Allah di Irisan Daging Kurban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/612/3023136/viral-kisah-gadis-beri-rating-hantu-yang-pernah-dilihat-pocong-kepo-hingga-nyi-roro-kidul-2jOkvMgUct.jpg
Viral Kisah Gadis Beri Rating Hantu yang Pernah Dilihat, Pocong Kepo hingga Nyi Roro Kidul
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement