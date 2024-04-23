Viral Model Indonesia Jalan Pakai Kebaya di China, Jadi Tontonan hingga Diminta Foto Bersama

HARI Kartini jatuh pada 21 April kemarin dirayakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Salah satunya yang paling adalah dengan mengenakan kebaya.

Penggunaan kebaya di Hari Kartini sebagai pengingat bahwa selama hidupnya RA Kartini selalu berbusana kebaya. Kebaya juga menggambarkan perempuan dengan tipikal lemah lembut, sopan, tenang, damai dan penuh kasih.

Seperti baru-baru ini viral di media sosial seorang model asal Indonesia merayakan Hari Kartini dengan cara berbeda. Pasalanya dia berlenggok cantik mengenakan kebaya di China.

Model bernama Nabila Ritura itu terlihat cantik memakai kebaya kutu baru warna hitam dipadukan dengan kain batik dan high heels. Ia juga menambahkan selendang warna merah yang khas dengan tampilan Jawa.

Nabila tampil total dengan rambut disanggul dan memakai polesan makeup tebal. Tak lupa ia menambahkan beberapa aksesori untuk menunjang penampilannya.

Di momen tersebut, Nabila terlihat percaya diri saat berjalanan di kerumunan masyarakat China. Dia menghampiri kawasan yang ramai kemudian berjalan bak sedang fashion show. Aksi Nabila ini tentu saja mencuri perhatian orang-orang yang ada di sana. Tidak sedikit dari mereka yang mengajak Nabila untuk berfoto.

Melalui postingannya di Instagram, Nabila mengatakan ini salah satu cara dirinya untuk mengenalkan busana peninggalan RA Kartini ke masyarakat luas. Sebab dia merasa misi Kartini terasa terlupakan di zaman modern ini.

“Saya bertekad untuk dapat meneruskan perjuangannya untuk hak dan kesetaraan perempuan di mana pun. Dengan penuh keberanian dan tekad, saya bercita-cita menjadi Kartini modern di zaman ini,” tulis Nabila dalam keterangan fotonya dari Instagram @nabilaritura.