HOME WOMEN LIFE

5 Potret Pacar Marselino Ferdinan, Nadia Raisya Mata Indahnya Bikin Jatuh Cinta

Syifa Fauziah , Jurnalis-Selasa, 23 April 2024 |19:06 WIB
5 Potret Pacar Marselino Ferdinan, Nadia Raisya Mata Indahnya Bikin Jatuh Cinta
Nadia Raisya. (Foto: Instagram)
A
A
A

MARSELINO Ferdinan memang didapuk menjadi pahlawan Indonesia setelah berhasil mencetak dua gol ketika Indonesia menang melawan Yordania. Permainan Marselino Ferdinan pun mendapat apresiasi dari banyak kalangan, termasuk di luar negeri.

Dengan parasnya yang tampan, dia tentu menjadi idaman banyak para perempuan. Sayangnya, Marselino saat ini sudah memiliki kekasih lho, bernama Nadia Raisya. Bahkan, Nadia sempat datang ke Qatar kala ada pertandingan Indonesia melawan Jepang.

Potret cantik Nadia pun menjadi sorotan banyak netizen. Nah, berikut MNC Portal rangkum potret cantik Nadia Raisya seperti dilansir dari akun Instagram @nadiaraysa.

Nyender Bucin

Nadia Raisya

Nadia Raisya terlihat nampak tengah menyambangi Marselino di Qatar. Mereka pun nampak mesra, dengan Nadia menyender ke dada Marselino. Menggunakan pashmina biru dengan dress krem, dia nampak mesra dengan Marselino yang menggunakan sweater biru dongker.

Punya mata indah

Nadia Raisya

Paras cantik Nadia memang tidak lepas dari matanya yang indah. Seperti dalam foto kali ini ketika dia tengah duduk di sofa sambil menopang pipinya.

Dia menatap tajam ke kamera dengan mata indahnya. Nadia memilih atasan knit berwarna biru dengan tampilan rambut yang distyling. Dia pun menambahkan beberapa aksesori untuk menunjang penampilannya.

Halaman:
1 2
      
