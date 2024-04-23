Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Bernice Mengers, Kekasih Pemain Ivar Jenner yang Punya Body Seksi

Syifa Fauziah , Jurnalis-Selasa, 23 April 2024 |20:05 WIB
Potret Bernice Mengers, Kekasih Pemain Ivar Jenner yang Punya Body Seksi
Bernice Mengers. (Foto: Instagram)
A
A
A

WAGs atau wives and girlfriends dari pemain Timnas Indonesia pastinya bikin banyak netizen penasaran. Salah satunya adalah Bernice Mengers yang merupakan istri dari Ivar Jenner.

Sebagai seorang kekasih, Bernice selalu memberi dukungan kepada kekasihnya selama berlaga di lapangan. Tak jarang dia juga hadir untuk melihat langsung saat pacarnya bertanding.

Sosok Bernice Mengers jadi sorotan ketika ikut menemani sang kekasih bertanding. Pasalnya dia memiliki paras cantik dan menawan. Nah berikut beberapa potret Bernice Mengers, seperti dilansir dari Instagram @bernicemengers.

Pamer kemesraan

Bernice Mengers

Melalui postingannya di Instagram Bernice Mengers banyak membagikan momen mesra bersama sang kekasih. Seperti di foto ini dia terlihat menghampiri Ivar usai bertanding.

Bernice tampil kece memakai jakte tebal warna hitam dan sarung tangan. Sementara sang kekasih memakai kaus bola dipadukan dengan jaket. Bernice nampak memeluk kekasihnya dan keduanya tersenyum ke arah kamera.

Seorang model

Bernice Mengers

Bernice sendiri merupakan seorang model yang cukup terkenal. Di Instagram pribadinya ia sudah memiliki ribuan pengikut dan kerap mengunggau aktivitasnya.

Seperti di foto ini, bernice tampil seksi memakai mini dress warna hitam. Dress yang ia pakai memiliki detail payet berbentuk bunga. Sementara itu rambut pirangnya dibiarkan tergerai.

Seksi pakai bikini

Bernice Mengers

Gaya seksi Bernice saat memakai bikini transparan berwarna hitam. Perempuan 21 tahun ini pose menyamping sambil melipat kedua tangannya dan menunjukkan perutanya yang rata. Memiliki tubuh idel, penampilan Bernice bikin perempuan iri.

