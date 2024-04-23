Potret Laura Basuki Pamer Paha, Tampilannya Elegan dan Seksi

LAURA Basuki merupakan salah satu artis yang hadir dalam film layar lebara. Dengan paras cantik yang memukau, dia pun berhasil menyihir banyak orang dengan perannya.

Selain di dunia akting, perempuan blasteran Jawa-Vietnam ini juga menjajal menjadi model, salah satunya dengan Dewi Magazine. Laura tampil memukau dengan beberapa tema pemotretan. Berikut ulasannya dari Instagram @laurabas.

Pamer paha



Laura Basuki di paha saat pemotretan terbarunya. Motif dari busana yang dia pakai pun memperlihatkan seolah dia memiliki tato di paha.

Laura memakai jumpsuit dengan motif dan aksen payet. Kemudian ditambahkan one shoulder dress warna hitam yang memiliki belahan tinggi hingga paha.

Busana rancangan Hian Tjen ini membuat tampilan Laura begitu memukau. Ditambah lagi dia menggerai rambut panjang dan memakai sandal sambil mengangkat satu kakinya.

"Best," kata @markoneng***

Gaya rambut ikonik

Pada foto selanjutnya Laura tampil seksi memakai atasan warna gold dipadukan dengan celana oversized aksen pleates. Tampilan rambut Laura begitu ikonik dengan model kuncir dua dan distyling.

Untuk tampilan makeupnya sendiri, Laura memakai makeup tebal yang membuat parasnya makin cantik. Laura pose dengan ekspresi wajah datar.

"Menyala," tambah @dianita***