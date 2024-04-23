Kisah Menarik di Balik Lukisan Keluarga Legendaris di Kaleng Biskuit Khong Guan

SOSOK bapak di kaleng biskuit Khong Guan yang kerap viral menjadi bahan perbincangan publik sering ditanyakan keberadaannya. Banyak yang penasaran kenapa tidak ada gambar ayah di kaleng biskuit terkenal tersebut, melainkan hanya ada ibu dan dua anaknya saja.

Terlepas dari spekulasi tentang keberadaan sang ayah dalam gambar di kaleng biskuit khong ghuan. Tak bisa dipungkiri, lukisan keluarga di kemasan kue kaleng ini memang sangat melegenda dari generasi ke generasi di banyak keluarga Indonesia.

Mengutip video TikTok @awaanstory, Selasa (23/4/2024) yang viral mendapat sekitar 808 ribu kali penayangan dan kurang lebih 20 ribu likes tersebut menyebutkan bahwa lukisan seorang ibu dan dua anak yang legendaris itu, adalah gambar yang terinspirasi dari buku berjudul Ladybird Book yang ditulis oleh Harry Wingfield pada tahun 1959.

(Foto: Tangkapan layar TikTok @awaanstory)

Pabrik biskuit Khong Guan pertama kali diluncurkan di Singapura pada tahun 1947 dan kemudian berkembang di beberapa negara, salah satunya Indonesia di tahun 1971.