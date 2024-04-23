5 Potret Rebecca Klopper Tampil Berhijab saat Umrah

5 Potret Rebecca Klopper Tampil Berhijab saat Umrah, menarik untuk dilihat mengingat selama ini Rebecca Klopper dekat dengan imej seksi.

Ya, mantan kekasih Fadli Faisal tersebut baru-baru ini diketahui menunaikan ibadah umrah ke Tanah Suci. Pergi umrah, tentu saja salah satu yang menarik perhatian publik adalah penampilan Rebecca yang berhijab selama melakukan umrah tersebut.

Dalam perjalanan spiritualnya kali ini, perempuan berusia 22 tahun tersebut ditemani oleh keluarga dan sejumlah temannya. Momen spesial tersebut pun dibagikan Rebecca melalui akun Instagram pribadinya.

Nah, penasaran seperti apa penampilan Rebecca saat di Tanah Suci? Berikut ini adalah lima potret Rebecca Klopper ketika tampil berhijab saat melakukan perjalanan umrah, dihimpun dari akun Instagram pribadinya, @rklopperr, Selasa (23/4/2024)

1. di Masjid Nabawi: Di pelataran Masjid Nabawi, Rebecca Klopper mengenakan gamis dan hijab syar'i berwarna nude yang membuatnya terlihat cantik dan elegan dengan wajah yang tersenyum manis, ia berpose menatap ke arah kamera.

(5 Potret Rebecca Klopper Tampil Berhijab saat Umrah, Foto: Instagram @rklopperr)

2. Berfoto di depan Ka’bah: Mengenakan pakaian serba hitam, dari abaya hingga hijab, pemain film Catatan si Boy ini, menyempatkan diri untuk berfoto di sela-sela ibadah umrah yang dilakukannya dengan berlatar belakang Ka’bah.

(5 Potret Rebecca Klopper Tampil Berhijab saat Umrah, Foto: Instagram @rklopperr)