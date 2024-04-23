Kenali 4 Tanda Hubungan Asmara Penuh Toxic, Jangan Sampai Terjebak!

PERNAHKAH Anda merasa hubungan asmara yang dijalani mulai tidak sehat? Misalnya, Anda atau pasangan sering sulit berbicara satu sama lain, merasa terlalu dikendalikan, sering dikritik, atau dimanipulasi emosinya? Jika ya, mungkin Anda sedang berada dalam hubungan yang tidak sehat atau toxic.

Hubungan asmara yang penuh dengan toxic, bisa menguras energi, menurunkan harga diri, dan bahkan berdampak buruk pada kesehatan mental seseorang.

Nah, agar jangan sampai terjebak di dalamnya dan menjadi korban, patut tahu apa saja sih tanda-tanda dasar dari hubungan asmara yang penuh dengan toxic. Mengutip Astrotalk, Selasa (23/4/2024) kenali tanda hubungan asmara penuh toxic.

1. Kurangnya komunikasi: Sulit bicara satu sama lain dengan pasangan, menyembunyikan masalah, dan terus berdebat tanpa menemukan solusi. Nah ini semua adalah pertanda dasar dan jelas ada komunikasi yang tidak sehat.