HOME WOMEN LIFE

5 Potret Kehebohan Nagita Slavina Dukung Raffi Ahmad di London Marathon 2024

Rina Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 23 April 2024 |10:21 WIB
5 Potret Kehebohan Nagita Slavina Dukung Raffi Ahmad di London Marathon 2024
Hebohnya Nagita dukung Raffi Ahmad (Foto: Instagram)
A
A
A

INTIP 5 potret kehebohan Nagita Slavina dukung Raffi Ahmad di London Marathon 2024. Kedua pasangan suami istri ini menampilkan momen yang romantis.

Sebagai seorang istri, Gigi sapaan dari Nagita Slavina memiliki cara unik dalam memberikan dukungan kepada Raffi. Tentunya momen ini membuat netizen baper dan memuji mereka.

Berikut 5 potret kehebohan Nagita Slavina dukung Raffi Ahmad di London Marathon 2024:

1. Bawa Speaker

Gigi dan Raffi

Dalam akun instagramnya @raffinagita1717 memperlihatkan persiapan Nagita dalam mendukung suaminya. Salah satunya membawa speaker dan mic dalam memberikan dukungan semangat kepada Raffi Ahmad.

Dia pun kerap berteriak mendukung Raffi dari tempat penonton.

2. Tetap Stylish

Gigi dan Raffi stylis

Gaya berbusana Nagita Slavina selalu sukses mencuri perhatian. Bukan hanya karena penampilan cantiknya, namun juga karena selera fesyennya yang berkelas dan mahal. Salah satunya dia mengenakan syal hijau dengan dipadukan jaket hijau gewlap.

Halaman:
1 2
      
