5 Potret Terbaru Zara Putri Ridwan Kamil Usai Lepas Hijab

5 Potret Terbaru Zara Putri Ridwan Kamil Usai Lepas Hijab, akan diulas singkat melalui artikel ini. Mengingat sosok putri dari Ridwan Kamil dan Atalia Kamil ini jadi perbincangan hangat para netizen di media sosial.

Hal tersebut dikarenakan keputusannya untuk melepas hijab yang selama ini ia kenakan. Keputusan Zara untuk melepas hijab ini tentu saja menuai berbagai komentar dari publik. Terlepas dari pro dan kontra tersebut, Zara menunjukkan rasa percaya diri dengan keputusannya.

Nah, seperti apa penampilan Zara sekarang? Melansir dari berbagai sumber, Selasa (23/4/2024) berikut ini adalah lima potret terbaru Zara, putri Ridwan Kamil seusai memutuskan untuk lepas hijab.

1. Tampil percaya diri: Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, @camilliazr, Zara sempat memamerkan tampilan terkini tanpa hijab, dengan menunjukkan rambut barunya yang diwarnai ombre pirang dengan gradasi warna coklat yang disisakan pada bagian atas dan pirang atau blonde dari bagian tengan hingga ujung rambut.

(5 Potret Terbaru Zara Putri Ridwan Kamil Usai Lepas Hijab, Foto: Instagram @camilliazr)

2. Candid tanpa hijab: Potret kedua menunjukkan momen ketika putri dari Ridwan Kamil ini, tampil dengan pose candidnya ketika merayakan Lebaran di Newcastle, Inggris, tempat dirinya menimba ilmu.

(5 Potret Terbaru Zara Putri Ridwan Kamil Usai Lepas Hijab, Foto: Instagram @camilliazr)